El Ferry Perseverancia conectará a Nueva Gerona y Batabanó a partir de agosto

En el itinerario La Habana-Batabanó-Nueva Gerona el inicio de chequeo es a las 2:00AM con cierre de chequeo a las 4:10AM. La salida es a las 10:00AM con arribo a las 4:00PM.

Lo que debe suponer un alivio de la precaria transportación entre la Isla de la Juventud y el archipiélago cubano arranca con muchísimas quejas de los futuros pasajeros por los horarios establecidos.

"Hay gran descontento en la población con respecto a horarios de chequeo en ruta Havana-Gerona. Les recomiendo reevaluar esos horarios de chequeo e ir a los perfiles de Islavisión en Facebook. Allí hay muchos comentarios, todos negativos con este tema. Busquen referencias en la población pinera que es quien más empleará el servicio", recomendó un empleado de servicios aeroportuarios en la página de Facebook del Ministerio de Transporte.

Entre los tantos cuestionamientos, Jorge Serafín Arrastia señaló: "El ministro de Transporte tendrá que poner transporte en La Habana a partir de las 12:00 de la noche, que hoy no existe, para que los pasajeros lleguen a la terminal de 26, para hacer el chequeo a partir de las 2:00 de la madrugada, que no hay ni taxis y si los hay van a cobrar tres veces el valor del viaje en el barco".

"Todo el mundo no vive en el Vedado y La Habana es grande. Dígase municipio Playa, San Miguel del Padrón, Alamar, Guanabo, etc. Esos son los cálculos que no hacen los directivos, ni de Viamar, ni de Prácticos, y los jefes que se lo permiten. Pongan los pies en la tierra y ajústense a las realidades actuales. Cuba no es, por múltiples razones, lo que era en los años de los ferrys. Hay una situación con el transporte en La Habana precaria", lamentó.

Dando respuesta a los comentarios, la empresa Viajeros dijo que "la decisión de adoptar el horario descrito en el sentido La Habana-Nueva Gerona obedece al uso racional de los ómnibus que prestan el servicio intermodal entre La Habana y Batabanó en aras de hacer más eficiente cada operación del ferry". Añadió que el horario antes expuesto no es definitivo.

FUENTE: diariodecuba.com