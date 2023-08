Diputado a la Asamblea Nacional reta públicamente a Díaz-Canel: "La bancarización traerá el cierre de negocios"

Aunque el parlamentario defendió la necesidad de apostar por el comercio electrónico, dijo no estar convencido de que existan las condiciones suficientes para su implementación extensiva.

“Se ha explicado la gradualidad del proceso con el objetivo de no afectar a nadie y esto es una oportunidad y una regla de oro que no podemos desperdiciar. Sin embargo, no se explica con claridad cómo se instrumenta esa gradualidad. Tal parecería que la aplicación de la resolución se aplica incluso antes de su entrada en vigor y en alguno de sus componentes al 100%”, comentó Pérez en su cuenta de Twitter.