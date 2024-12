Cuba obliga a trabajadores estatales a asistir a marcha oficialista y aun así no logra llenar el Malecón

NO LLENARON NI 2 CUADRAS. Para este ridículo llevaron obligado a: militares, miembros del PCC, UJC, FMC Y CTC. Les pusieron transporte, día feriado y hasta pullovers. Y aun así el ridículo es tremendo. Tu revolución es un mojón. pic.twitter.com/yM9kOWOUcs

Sin embargo, la marcha no estuvo exenta de controversia, subrayando la creciente crisis económica y social que afecta al país.

Después de esa marcha, el 70% de los cubanos seguirá con el refrigerador vacío, sin comida, con miseria y hambre”, expresó.

Embed Ahora mismo en #lahabana a la marcha los agachados muertos de hambre pero oportunistas ! pic.twitter.com/Q0njn5Lfs4 — El Canal de las Emociones (@canalsemociones) December 20, 2024

Carrera también mencionó una canción satírica titulada Si me preguntas, que vaya Sandro, creada con inteligencia artificial, que se volvió viral en redes sociales.

La pieza hace referencia a Sandro Castro, nieto del fallecido Fidel Castro, como símbolo de la desigualdad en la isla.

“Me representa porque soy ese cubano de a pie que no tiene buena vida, que no tiene lujos y no vive en una casa buena”, agregó Carrera.

La marcha también pone en relación el descontento popular con la crisis energética que atraviesa el país. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, reconoció públicamente: “Tenemos la insatisfacción de que no se ha avanzado lo necesario”.

Como parte de las soluciones, el gobierno ha asignado al veterano Ramiro Valdés Menéndez la tarea de liderar el programa de recuperación del sistema electroenergético nacional. Sin embargo, esta medida ha sido recibida con escepticismo por parte de la población, que ve pocas esperanzas de mejora.

El fracaso de la "Marcha del Pueblo Combatiente" refleja, una vez más, el descontento generalizado en Cuba y la creciente desconexión entre el gobierno y las necesidades reales de su gente.