Cuba le debe a empresa rusa de camiones Ural más de 23 millones de euros

Screenshot 2023-08-25 at 4.17.51 PM.png

Asimismo, la empresa dedicó una sección separada en la planta para capacitar a los ingenieros en el ensamblaje de los camiones y grabó un video instructivo dirigido a la parte cubana.

Las entregas, consistentes en kits para el montaje de 120 automóviles GAZ y 500 camiones Urales, se llevaron a cabo en 2018, cuando la planta pertenecía al grupo Gaz.

"Nunca se habló de caridad. Pero los pagos por esos productos no fueron recibidos. En cada ocasión, la parte cubana encontró razones por las que no pagó. Explicaron que los automóviles no funcionaban, que eran imposibles de ensamblar. Sin embargo, fotografías de un desfile militar en Cuba mostraron que esos vehículos se utilizan activamente", explicó una fuente de la empresa.

Esta demanda se produce pocas horas después que se conociera que el Kremlin pospuso hasta 2040 el pago de un préstamo para la construcción de una central eléctrica que nunca vio la luz, y sobre cuyo destino La Habana nunca ha rendido cuentas.

Los cambios correspondientes al acuerdo intergubernamental, firmado por el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, y el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, fueron aprobados por el Gobierno de la Federación de Rusia por decisión de Vladimir Putin.

En 2014, Putin había condonado el 90% de la deuda de La Habana de tiempos de la URSS, ascendente a 35.000 millones de dólares, de los cuales el régimen de Raúl Castro solo tendría que devolver 3.500 millones.

FUENTE: diariodecuba.com