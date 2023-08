Cimex prohíbe uso de dinero en efectivo en el pago de combustible en los Cupet

No hay gas en La Habana: CUPET informa que no lograron restablecer el servicio

En cuanto al código electrónico para el pago del combustible mediante Transfermóvil, esta aplicación permitirá realizar operaciones sin activar los datos móviles. Sobre las ventajas de la tarjeta chip recargable, CIMEX dijo que permiten recargar su saldo tantas veces sea necesario, sin límites en los montos. Dichas tarjetas funcionan sin necesidad de conectividad y no se exigirá la titularidad del propietario para su uso.

La adquisición de la tarjeta chip recargable se realiza de forma gratuita en las oficinas de FINCIMEX de todo el país (además de 22 nuevas unidades en La Habana), y para la carga y recarga hay que dirigirse a los establecimientos comerciales habilitados.

Al final del comunicado, CIMEX precisó que "ante cualquier queja o reclamación, usted puede contactarnos mediante nuestros medios de atención al cliente: teléfono 780000724, correo: atencionalcliente@cimex.com.cu, y los perfiles de la empresa en Facebook, Twitter e Instagram.

En una de las publicaciones de Facebook donde CIMEX promocionó sus medidas, un usuario identificado como Liesky Díaz hizo el siguiente comentario: "Medida que va en contra de lo establecido en la Constitución de este país, donde se establece el peso cubano como medio oficial para el pago de productos y servicios. No estoy en contra de que apliquen todos los medios de pago posibles, pero no eliminen el efectivo. Piensen más allá de la punta de los pies y piensen en todo nuestro pueblo, ya que no existe ni la infraestructura necesaria en los servicentros para el pago por medios electrónicos".