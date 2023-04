CADECA habilitará depósitos de dólares en efectivo en todo el país

En una nota replicada por los medios estatales, el BCC indicó que la decisión "responde a las circunstancias y prioridades actuales de la política económica del país, en un escenario donde se reanima el turismo y se recupera paulatinamente la actividad productiva y de servicios".

"El contexto aconseja dar este paso, aunque permanecen en vigor las medidas de máxima presión aplicadas por Estados Unidos" contra La Habana a través del embargo, y en "particular las dirigidas a entorpecer los flujos financieros externos de Cuba e impedir los depósitos en el exterior de dólares estadounidenses en efectivo", agregó la oficial Prensa Latina.

El BCC argumentó que "la superación de la pandemia de Covid-19, que condujo a la reanudación de la presencia de visitantes extranjeros, unido a otros factores, como el establecimiento de un mercado cambiario en agosto de 2022, crearon condiciones para proceder a recibir la moneda".

Según la Resolución 63 de 2023 del BCC, relativa a este tema y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 26 del 10 de abril de 2023, la normativa deroga la Resolución 176 de junio de 2021, tras menos de dos años en vigencia, que prohibía la aceptación del dólar estadounidense en efectivo por parte de los bancos e instituciones financieras no bancarias, para su bancarización.

Ahora será posible realizar depósitos en dólares estadounidenses en las instituciones financieras y bancarias, así como recibirlos en efectivo a partir de operaciones de canje.

En tanto, las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario se mantendrán como hasta el presente.

Para el economista Pedro Monreal, se trata de una "decisión de 'blanquear' el mercado negro cambiario de dólares y de favorecer la dolarización parcial, resultante de un creciente uso del dólar en transacciones privadas".

De manera irónica añadió en un tuit: "Menos mal que estudiaron la unificación monetaria durante diez años".

"Es todo una improvisación; no dan pie con bola y de paso destruyen toda credibilidad financiera que se pudiese tener", comentó un usuario en la breve reflexión de Monreal.

"Si ellos (el Gobierno) piensan que van a pagar la deuda de Londres con mi dinero están muy, pero que muy mal", dijo otro comentarista.

El economista Elías Amor opinó en su blog: "La economía no es una cuestión de confianza, sino de respeto a las leyes y de no interferir en las mismas. Los dirigentes comunistas cubanos no son conscientes del daño que provocan en el comportamiento de los actores económicos con estas idas y venidas, que acaban generando daños muy superiores a los que se pretenden resolver".

"Inundar la economía cubana de dólares es una mala decisión para la política de estabilización que anuncia el régimen. La tarea ordenamiento ha vuelto a ser cuestionada y todo el mundo se queda tan tranquilo. Los daños anunciados los veremos pronto. Vigilen el tipo de cambio informal. Ya verán", advirtió.