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Cuba pone a circular nuevos billetes de mayor denominación en un contexto de inflación y crisis

LA HABANA (AP) — El Banco Central de Cuba puso en circulación el jueves billetes de dos nuevas denominaciones, las más altas hasta ahora, para hacer frente al aumento de precios en un contexto de inflación y crisis.

Vendedores ambulantes empujan su carrito de verduras frente a un mural de Fidel Castro en La Habana, Cuba, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Vendedores ambulantes empujan su carrito de verduras frente a un mural de Fidel Castro en La Habana, Cuba, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

La presidenta del Banco Central, Juana Lilia Delgado Portal, informó a medios de prensa oficiales que salieron a la calle billetes con los montos impresos de 10.000 y 20.000 pesos cubanos, equivalentes a unos 14 y 28 dólares al cambio del mercado informal.

La funcionaria indicó que con estas emisiones “se completa la modificación que habíamos anunciado en nuestro cono monetario” y se busca “adecuar las denominaciones existentes a la situación de la economía, particularmente a las condiciones de precios y a las necesidades de la circulación”.

La adecuación busca hacer más fácil la vida para los cubanos que a veces deben cargar paquetes con muchos billetes para pagos simples en tiendas de alimentos o por distintos servicios.

El jueves se produjo una cifra de cambio récord en el mercado informal de la isla, que es además el que suele usar mayoritariamente la población. El dólar estadounidense se cotizó en los 700 pesos cubanos por unidad.

Cifras oficiales estimaron la inflación del año pasado en un 14.07%, aunque expertos aseguran que dicha cantidad está muy por debajo de la real. La caída de la economía desde comienzos de década y los aumentos de precios acumulados desde entonces –-en 2021 se reconoció que fueron del 77%--, obligan a las personas a mover grandes volúmenes de billetes para sus necesidades diarias.

Cuba atraviesa una dura crisis económica que se agravó dramáticamente desde enero cuando el presidente estadounidense Donald Trump impuso un cerco energético y financiero con el que busca provocar cambios en el modelo de la isla.

Las consecuencias para el país y la población han sido notables desde apagones de más de 50 horas, cierres de centros de trabajo, despidos, recortes en jornadas laborales y escolares, deterioro de los sistemas de salud y en cada sector de la isla.

Los nuevos billetes están ilustrados con el rostro de dos mujeres cubanas, ambas dirigentes revolucionarias fallecidas, Haydée Santamaría y Vilma Espín.

FUENTE: AP

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