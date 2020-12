229 casos, un fallecido, y los cubanos sin otra opción que exponerse al contagio en las colas

Desde Arroyo Naranjo, la activista Anais Peñalba dijo a Radio Martí que las medidas de higiene no se cumplen en todos los establecimientos comerciales.

Según su reporte, persisten las colas y se pueden ver a los niños jugando en la calle, muchos de ellos sin la debida protección.

“Las máscaras ni te dan la posibilidad de poderlas comprar en algún lugar, tenemos que hacerlas de ropas viejas. Los niños continúan jugando en las calles, muchos se preocupan, usan mascarillas; a otros, no les importa”, concluyó.

En Arroyo Naranjo vive también la activista Micaela Roll que, según dijo a Radio Martí, no hay un abastecimiento regular de productos para la higiene y al precio de los revendedores hay que pensárselo cuando tienes que priorizar la alimentación de tu familia.

https://twitter.com/MINSAPCuba/status/1343612893569445891 Se confirmaron 229 nuevos casos de #COVID19, para un acumulado de 11 mil 434

1486 casos activos

1467 con evolución clínica estable

9 pacientes críticos

10 pacientes graves

143 fallecidos (1 en el día)

9 mil 797 pacientes recuperados

2 evacuados pic.twitter.com/Sc9ev8GzmI — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) December 28, 2020

“Al principio de la COVID, si hubo mucho acceso al líquido que es para echarse en las manos, pero ya ahora, no hay. Cuando sacan un ‘buchito’ para allá, para La Habana, las personas que son revendedoras lo traen y lo empiezan a vender a tres dólares, el que puede lo compra, yo, en este caso, no puedo comprarle porque no puedo pagarle…” señala Ross.

Este lunes Cuba anunció la decisión de reducir la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana, a partir del 1 de enero del 2021.

"La reducción del flujo migratorio influiría de manera directa en la reducción de casos importados del virus, casos introducidos al país (aquellos que se infectan a punto de partida de los casos importados como consecuencia de no guardar las correctas medidas higiénico-sanitarias), y de casos secundarios, y ello redundaría en un mayor control de la epidemia", indicó Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.