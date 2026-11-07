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Cruz Azul se impone 3-2 a Tigres y se afianza en la lucha por el liderato de la Liga MX

MONTERREY, México (AP) — Rodolfo Rotondi apareció oportunamente en el área para darle el sábado a Cruz Azul una victoria de 3-2 en cancha de Tigres, un resultado que coloca provisionalmente a La Máquina en la cima del torneo Apertura en su penúltima jornada.

Rotondi anotó el gol del triunfo en El Volcán con un remate cruzado a los 78 minutos. Previamente, Nicolás Ibáñez (24′) y Andrés Montaño (51′, de penal) habían adelantado al conjunto celeste.

Por parte de los felinos, Juan Brunetta (39′) y Guillermo Martínez (65′) respondieron para empatar el encuentro de forma momentánea.

Con esta quinta victoria consecutiva, el vigente campeón Cruz Azul asciende al primer puesto con 32 puntos, a la espera de los resultados de América (29) frente a Pumas y de Chivas (29) ante León, en una intensa disputa por el liderato de cara a la liguilla.

Tigres, por su parte, confirmó su mal momento al sufrir su tercera derrota en un lapso de cuatro partidos sin ganar, consumando un torneo complicado en cuya jornada anterior quedó eliminado.

En el plano individual, Montaño sumó su sexto partido consecutivo marcando gol. Quedó a sólo un encuentro de igualar la histórica racha de Carlos Hermosillo con la camiseta celeste.

Cruz Azul cerrará la fase regular visitando a Chivas, en un enfrentamiento directo que podría definir al líder del torneo.

Toluca sella su clasificación a la Liguilla

Con un doblete del delantero portugués Paulinho, los Diablos Rojos de Toluca golearon 4-0 a Monterrey, asegurando matemáticamente su boleto a la liguilla.

Nicolás Castro abrió el marcador a los ocho minutos. Paulinho amplió la ventaja con sus tantos a los 23′ y 51′ —llegando a cinco dianas en la campaña—, mientras que Jesús Gallardo cerró la cuenta a los 90.

Con este triunfo, Toluca escaló a la cuarta posición con 27 unidades. En contraste, los Rayados —que aún tienen un partido pendiente ante Querétaro— cayeron al décimo escalón al quedarse estancados con 21 puntos.

Pachuca mantiene con vida sus aspiraciones

Gracias a un autogol de Manuel Capasso y anotaciones de Oussama Idrissi, Salomón Rondón y Eduardo Bauermann, Pachuca se impuso 4-1 como visitante ante Atlas para meterse de lleno en puestos de clasificación.

Los Tuzos se ubican ahora en el séptimo lugar con 22 puntos. Atlas, pese a la derrota y ya con el pasaje en la bolsa, se mantiene en el quinto puesto con 27 unidades.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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