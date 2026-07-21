Cruz Azul firma otra remontada al superar 2-1 a Puebla para liderar la Liga MX

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La Franja pegó primero, a los 28 minutos, por conducto de Fernando Monárrez, quien sorprendió al guardameta Hiram Mier con un implacable y potente disparo de larga distancia que se guardó pegado al poste.

El orgullo celeste despertó antes del descanso. A los 44 minutos, Luka Romero aprovechó un preciso servicio de Jeremy Márquez para conectar un certero cabezazo que hizo inútil la estirada del arquero Ricardo Gutiérrez y sentenció la igualada.

La recompensa a la insistencia local llegó a los 81, luego de una veloz combinación de pases donde Ebere recibió un balón filtrado en el área y, con una espléndida media vuelta rasante, remeció las redes para el 2-1 definitivo.

Con este triunfo en el Estadio Banorte, “La Máquina” escaló provisionalmente al liderato general al sumar seis puntos, mientras que “La Franja” se estancó con tres unidades en el arranque del certamen.

Este resultado confirma el temple de los cementeros, que por segunda fecha consecutiva reman contracorriente. Durante su debut en el certamen se sobrepusieron a una desventaja de dos anotaciones para terminar imponiéndose 3-2 en su visita al San Luis.

La victoria celeste extiende a nueve los partidos invictos (siete triunfos y dos empates) bajo la gestión estratégica de Joel Huiqui, quien desde que asumió el timón de “La Máquina” al cierre del torneo pasado mantiene un ritmo intratable que incluyó la conquista de la décima corona en la historia del conjunto capitalino.

La escuadra celeste adelantó este compromiso liguero debido a su próximo viaje a Carson, California, donde el sábado disputará el trofeo de Campeón de Campeones frente a Toluca en su calidad de monarca vigente de la Liga MX. Por su parte, los Diablos Rojos se enfrentarán más tarde a Pumas en su respectivo duelo reprogramado de la fecha. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP