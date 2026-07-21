americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cruz Azul firma otra remontada al superar 2-1 a Puebla para liderar la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con una vistosa jugada colectiva firmada por Osinachi Ebere, Cruz Azul concretó una remontada para doblegar el martes 2-1 a Puebla en un choque adelantado de la segunda jornada del torneo Apertura de la Liga MX.

La Franja pegó primero, a los 28 minutos, por conducto de Fernando Monárrez, quien sorprendió al guardameta Hiram Mier con un implacable y potente disparo de larga distancia que se guardó pegado al poste.

El orgullo celeste despertó antes del descanso. A los 44 minutos, Luka Romero aprovechó un preciso servicio de Jeremy Márquez para conectar un certero cabezazo que hizo inútil la estirada del arquero Ricardo Gutiérrez y sentenció la igualada.

La recompensa a la insistencia local llegó a los 81, luego de una veloz combinación de pases donde Ebere recibió un balón filtrado en el área y, con una espléndida media vuelta rasante, remeció las redes para el 2-1 definitivo.

Con este triunfo en el Estadio Banorte, “La Máquina” escaló provisionalmente al liderato general al sumar seis puntos, mientras que “La Franja” se estancó con tres unidades en el arranque del certamen.

Este resultado confirma el temple de los cementeros, que por segunda fecha consecutiva reman contracorriente. Durante su debut en el certamen se sobrepusieron a una desventaja de dos anotaciones para terminar imponiéndose 3-2 en su visita al San Luis.

La victoria celeste extiende a nueve los partidos invictos (siete triunfos y dos empates) bajo la gestión estratégica de Joel Huiqui, quien desde que asumió el timón de “La Máquina” al cierre del torneo pasado mantiene un ritmo intratable que incluyó la conquista de la décima corona en la historia del conjunto capitalino.

La escuadra celeste adelantó este compromiso liguero debido a su próximo viaje a Carson, California, donde el sábado disputará el trofeo de Campeón de Campeones frente a Toluca en su calidad de monarca vigente de la Liga MX.

Por su parte, los Diablos Rojos se enfrentarán más tarde a Pumas en su respectivo duelo reprogramado de la fecha.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

Destacados del día

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter