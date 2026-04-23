Cruz Azul cesa al técnico Nicolás Larcamón a una fecha de concluir fase regular del Clausura

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Nicols Larcamón, técnico de Cruz Azul, discute con un árbitro durante el partido contra Los Ángeles FC en la Copa de Campeones de la CONCACAF, el martes 14 de abril de 2026, en Puebla, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

La dirigencia anunció el miércoles por la noche que daba por terminada la gestión del estratega luego de 10 meses en el cargo.

“Si bien reconocemos que puede ser una decisión polémica por el momento del campeonato, después de un buen periodo de análisis profundo y objetivo, estamos convencidos de que esta es la oportunidad de intervenir de cara a la liguilla e intentar cambiar la tendencia, para así custodiar el proyecto deportivo”, dijo la Máquina en un comunicado.

De la mano de Larcamón, Cruz Azul se mantuvo marcando el paso en las primeras fechas y siempre en el grupo de vanguardia, pero una racha de nueve partidos sin ganar en todas las competencias fue la razón de la dirigencia para cortar el proceso.

“Existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable, mismas que han hecho eco en nuestra afición, el mayor activo de la Institución y cuyas críticas escuchamos”, dijo el equipo en el comunicado.

Además, Cruz Azul quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, a manos de Los Ángeles FC la semana pasada. Se ubica en el cuarto lugar del torneo local a cinco puntos del líder Chivas.

Cruz Azul anunció que Joel Huiqui, un ex jugador de la Máquina que dirige a la Sub21, conducirá al primer equipo. Huiqui será acompañado por Sergio Pinto y Manuel Calvillo, otros entrenadores de categorías inferiores.

Larcamón llegó a la Máquina en junio de 2025 en un polémico relevo por el uruguayo Vicente Sánchez, cesado a pesar de darle al equipo el título de la Copa de Campeones de la CONCACAF en menos de seis meses de trabajo. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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