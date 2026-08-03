Cruce masivo deja a cientos de niños migrantes varados en Ceuta, España

Un niño de 12 años que cruzó hacia España sin la compañía de un adulto es escoltado por un soldado español hacia la frontera con Marruecos mientras el niño le suplica que no sea enviado de regreso, el lunes 3 de agosto de 2026, en el territorio español de Ceuta. (AP Foto/Bernat Armangue) AP

La trágica historia de la joven de 17 años, originaria de Tánger, representa el calvario de muchos de los más de 800 menores de edad que enfrentan un presente aterrador y un futuro incierto cuatro días después del cruce masivo de migrantes hacia Ceuta.

La joven le contó a un fotoperiodista de The Associated Press cómo es que ella y su familia se sumaron a la multitud que intentó nadar el jueves alrededor de una valla fronteriza para llegar al territorio español. Al igual que la mayoría, lo hicieron en busca de mejores oportunidades, explicó. La AP no revela su identidad debido a que es menor de edad y se encuentra en una situación vulnerable.

Relató cómo vio a la policía española mientras sacaba del agua el cuerpo de su hermano de 8 años.

Ella llegó a la orilla, pero se separó de su madre y ha pasado los últimos cuatro días por su cuenta. Comentó que algunos residentes le dieron comida y algo de ropa, y que una mujer la recibió en su casa para que pudiera bañarse. Luego fue a un centro para jóvenes gestionado por el gobierno para pedir ayuda, pero el lugar estaba lleno.

“Vi a gente que pisaba a los muertos”, señaló a través de un traductor, ya que no habla español. “Ahora somos niños que mendigan en la calle”.

Es una de cerca de 860 menores de edad que permanecían el lunes en Ceuta después del cruce del jueves, indicaron funcionarios locales. Periodistas de AP vieron a otros menores pidiendo comida.

Estos menores ahora conforman buena parte de los entre 3.000 y 5.000 migrantes que han evitado la expulsión del territorio español Ceuta, luego de que cerca de 60.000 personas cruzaron la frontera el jueves.

Las autoridades españolas confirmaron que 72 personas murieron, la mayoría de ellos durante el cruce a nado. Marruecos informó de 11 decesos que no están incluidos en el total español, indicó el Ministerio del Interior de España.

Ley española establece que los menores deben recibir atención

La ley española establece que los migrantes adultos pueden solicitar asilo. En caso de que se les niegue, se enfrentan a procedimientos de expulsión. Por lo general, los marroquíes enfrentan parámetros muy altos para que se les conceda protección humanitaria.

Sin embargo, se supone que los menores de edad que cruzaron la frontera sin la compañía de un adulto deben recibir protección y atención de parte de las autoridades españolas.

Un periodista de AP presenció cómo soldados españoles escoltaban a un niño marroquí que lloraba y suplicaba que no lo enviaran de regreso a Marruecos. A pocos metros de la frontera, y ante la presión de los residentes que insistían en que era menor de edad --así como a la presencia de los medios-- un teniente coronel del Ejército español detuvo la repatriación y transfirió al niño a la Guardia Civil.

La mayoría de los marroquíes adultos regresaron voluntariamente a su país de origen o fueron devueltos por la policía española. Entre quienes permanecen en Ceuta hay un número significativo de personas de otros países, incluidos sudaneses, palestinos, afganos, así como personas de varias naciones africanas.

El centro de migrantes de la ciudad, con capacidad para 600 personas, está completamente lleno y hay pocos alimentos para los migrantes, según lo constatado por periodistas de AP.

“El plan es que el hambre, la sed y el agotamiento obliguen a estas personas a tomar la decisión de regresar voluntariamente a Marruecos”, afirmó el activista local Ramsés Mohamed Azumik, de la Asociación Elín.

Muchos migrantes duermen o descansan en la playa o en las colinas que rodean al territorio español. En la distancia brumosa, la Europa continental —su objetivo final— se extiende al otro lado del mar.

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El periodista de The Associated Press Joseph Wilson informó desde Barcelona.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP