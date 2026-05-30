Crow-Armstrong pega jonrón y suma 4 hits en triunfo de Cachorros 6-1 sobre Cardenales

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Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, apunta hacia el cielo mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el sábado 30 de mayo de 2026, en San Luis. (Foto AP/Scott Kane) AP

Crow-Armstrong conectó su séptimo jonrón de la temporada en la octava entrada; además, pegó un doble y anotó dos veces, impulsado en ambas ocasiones por Michael Busch. Nico Hoerner conectó un sencillo productor en la sexta entrada, Ian Happ anotó con un lanzamiento descontrolado en la octava y los Cachorros terminaron con 12 hits, al ganar por tercera vez en cuatro juegos.

Ryan Fernandez (1-1) permitió dos carreras sucias y otorgó dos bases por bolas tras reemplazar al abridor Kyle Leahy.

Lanzó un lanzamiento descontrolado a Alex Bregman en la cuarta entrada, lo que avanzó a Busch a segunda. Con un out en la sexta, su error en un tiro permitió que el panameño Miguel Amaya se embasara, y dio base por bolas a Dansby Swanson en el siguiente turno antes de ser sustituido por Justin Bruihl.

Alec Burleson conectó un sencillo productor en la tercera entrada para que los Cardenales anotaran primero. Consiguió otro hit en la novena, pero el corredor panameño Iván Herrera fue puesto out en tercera con el tiro del jardinero Seiya Suzuki, y Crow-Armstrong realizó una atrapada para el último out. ___

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FUENTE: AP