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Crow-Armstrong impulsa a los Cachorros en paliza 11-0 a los Piratas

PITTSBURGH (AP) — Pete Crow-Armstrong se fue de 5-4 con un jonrón y tres carreras impulsadas para liderar a los Cachorros de Chicago a una paliza la noche del sábado de 11-0 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, conecta un sencillo ante el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, para impulsar una carrera durante la quinta entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el sábado 25 de julio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)
Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, conecta un sencillo ante el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, para impulsar una carrera durante la quinta entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el sábado 25 de julio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Shota Imanaga (7-8) limitó a Pittsburgh a cuatro hits en seis entradas, ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

Paul Skenes (9-9), de Pittsburgh, quien había permitido cinco carreras en 18 1/3 entradas para ganar sus tres aperturas anteriores, ponchó a 11 en 5 1/3 entradas, pero permitió cinco carreras limpias con seis hits y dos bases por bolas.

Crow-Armstrong, a quien le faltó un triple para completar el ciclo, conectó un extrabase en tres entradas consecutivas, coronado por un jonrón de dos carreras por encima de la barda del jardín derecho ante Ron Marinaccio para darle a Chicago una ventaja de 10 carreras en la séptima entrada. Fue su 23ro de la temporada.

También pegó un sencillo en la primera y un doble impulsor en la quinta ante Skenes, además de un doble ante Isaac Mattson en la sexta.

Por los Cachorros el venezolano Pedro Ramírez recibió base por bolas y el panameño Miguel Amaya produjo con un sencillo.

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