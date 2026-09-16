Crow-Armstrong dispara 2 jonrones, Imanaga brilla y los Cachorros vencen 8-4 a Bravos

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Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, observa su jonrón durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Bravos de Atlanta, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez) AP

Armstrong abrió la tercera entrada con un jonrón, con el que rompió el récord de la franquicia de Billy Williams establecido en 1970. Crow-Armstrong abrió la séptima con otro batazo para su 13er juego de su carrera con múltiples jonrones y el séptimo de la temporada.

Alex Bregman se fue de 4-3 con un jonrón, un triple, un doble y cuatro carreras impulsadas, y Crow-Armstrong añadió un triple productor mientras los Cachorros se mantenían medio juego por delante de los Filis por el primer comodín de la Liga Nacional.

Tras permitir tres imparables en las dos primeras entradas, Imanaga (11-10) retiró a 11 bateadores consecutivos antes de que el venezolano Ronald Acuña Jr. conectara un doble y luego anotara en la sexta; ponchó a ocho y no dio bases por bolas.

En una noche en la que los Bravos pudieron asegurar un puesto de playoffs con una victoria y resultados en otros partidos, el abridor J.R. Ritchie (1-3) permitió seis carreras con siete hits en 4 2/3 entradas.

Bregman abrió la cuarta con su jonrón 26, y Crow-Armstrong impulsó a Carson Kelly con un triple al jardín derecho en la quinta antes de que el triple de Bregman remolcara un par de carreras.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP