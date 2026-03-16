Criticados por su frialdad, EEUU llega a la final del Clásico Mundial valorando el estilo rival

Aaron Judge (99) celebra con Brice Turang (izquierda) y Byron Buxton (centro) tras la victoria de Estados Unidos sobre Canadá en los cuartos de final del Clásico Mundial, el viernes 13 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) AP

La serenidad controlada del capitán estadounidense Aaron Judge se ha filtrado en el camerino de cara a la final del martes por la noche contra Venezuela o Italia. Eso no significa que los estadounidenses no aprecien la teatralidad de estrellas latinas como Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr.

“Ustedes pensarían que es una tontería si nos moviéramos como Soto o hiciéramos el pequeño meneo de Vladdy. Eso es de ellos y, si yo tuviera el suficiente estilo para hacer eso, probablemente también lo haría. ... Nosotros nos divertimos a nuestra manera, pero definitivamente nos divertimos ahí afuera”, comentó el jardinero estadounidense Pete Crow-Armstrong comentó tras la victoria 2-1 del domingo por la noche sobre la República Dominicana.

La personalidad de Judge ha marcado la pauta, de forma similar a como lo ha hecho con los Yankees de Nuev York.

“Ha sido genial ver cómo se maneja. No está fingiendo nada. Está jugando como Aaron Judge, así que esa es su personalidad en el clubhouse y fuera del campo. Obviamente, también se nota en el terreno”, indicó el as Paul Skenes, el segundo jugador estadounidense más alto con 1,98 metros.

El mánager estadounidense Mark DeRosa contó que Judge rechazó una oferta para llevar una “C” en el uniforme como capitán de Estados Unidos.

“Líder de hombres. Elegante en cada decisión que toma. Muchas de las decisiones que he tomado a lo largo del Clásico Mundial las he tomado con sus recomendaciones”, dijo Judge.

Se ha reprochado a los jugadores de Estados Unidos su enfoque a veces demasiado sobrio, incluso cuando el receptor Cal Raleigh se negó a estrechar la mano de su compañero de Seattle Randy Arozarena durante un juego de la fase de grupos contra México. El equipo también ha adoptado vínculos militares en medio de la guerra con Irán, con jugadores saludándose entre sí tras las victorias. Skenes y Griffin Jax lanzaron en la Academia de la Fuerza Aérea, y el equipo invitó a Robert J. O’Neill, un ex SEAL de la Armada que afirmó haber disparado mortalmente a Osama bin Laden durante una incursión en 2011, para hablar en el camerino.

“Nunca quieres que se pierda de vista por qué estás haciendo esto, sea cual sea ese porqué", manifestó DeRosa. “Y mucha gente —como Paul Skenes me dijo cuando se apuntó a esto: ‘Quiero hacer esto por cada hombre y mujer de servicio que protege nuestra libertad’, y por eso llevamos USA en el pecho”.

“Así que pensé que sería un momento para redirigir y lograr que estos muchachos entiendan que, aunque este es un evento increíble y tienes la oportunidad de compartir el vestuario con los grandes del juego, hay una razón por la que lo hacemos y una razón por la que la gente protege nuestra libertad por la noche. Solo quería honrar eso. Por eso vino a hablar”, añadió.

DeRosa dice que su comentario prematuro sobre que Estados Unidos ya había asegurado su boleto a los cuartos de final del Clásico antes de enfrentar a Italia fue solo una “declaración demasiado confiada” y reiteró el jueves que sabía que en ese momento no había nada garantizado.

Se criticó a DeRosa por decir antes de la derrota ante Italia que “ya tenemos el boleto a los cuartos de final”. No era así, y Estados Unidos no aseguró el pase hasta la victoria 9-1 de Italia sobre México en el último día del grupo.

DeRosa admitió después: “Me equivoqué al hablar. Interpreté completamente mal los cálculos”.

Estados Unidos disputa su tercera final consecutiva del Clásico Mundial y busca su segundo título después de 2017. Los estadounidenses perdieron la final de 2023 por 3-2 ante Japón.

Harper, de 33 años y veterano de 14 temporadas, intentó jugar con un estilo de sabor latino cuando llegó a las Grandes Ligas. Recordó que llamó la atención por bates grises, tacos distintos y una pintura negra bajo los ojos muy marcada.

“Me dieron duro por eso. Así que existe una manera estadounidense de jugar béisbol de la que todo el mundo habla, ¿no?", dijo el astro de los Filis de Filadelfia. "Pero creo que eso está muy lejos de la verdad. Obviamente, cuando crecemos, jugamos de una manera distinta. Pero también aprendemos de los estilos de otras personas”.

Los aficionados llenaron de energía al equipo dominicano.

“Un hit de ellos hacía que la gente se levantara de su asiento. Un conteo de 3-0 hacía que la gente se levantara de su asiento. No necesariamente ves eso con los aficionados de Estados Unidos todo el tiempo”, destacó Crow-Armstrong, jugador de los Cachorros de Chicago.

Nolan McLean, un novato derecho de 24 años con ocho juegos de experiencia en Grandes Ligas con los Mets de Nueva York, abrirá por Estados Unidos después de permitir un par de jonrones en tres entradas y salir con desventaja 3-0 en la derrota de la fase de grupos ante Italia el 10 de marzo, que casi llevó a la eliminación en la primera ronda.

“Obviamente me conectaron un par de veces.. pero en general me sentí muy bien. Es como un sueño hecho realidad poder tomar la pelota en un momento tan grande, y es algo que quiero hacer”, dijo McLean.

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FUENTE: AP