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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 10 años

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son marido y mujer.

ARCHIVO - El jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, posa con su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, en Madrid, el 29 de julio de 2019. (Foto AP/Paul White, Archivo)
ARCHIVO - El jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, posa con su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, en Madrid, el 29 de julio de 2019. (Foto AP/Paul White, Archivo) AP

Se casaron el martes en una ceremonia civil que el equipo de relaciones públicas que representa a la estrella portuguesa del fútbol describió como “un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos”.

La ceremonia se celebró en Cascais, una localidad costera del oeste de Portugal cerca de la capital, Lisboa, informó Brunswick Group en el anuncio.

La pareja publicó una foto en sus cuentas de Instagram en la que muestran sus anillos.

Han estado juntos durante la última década tras conocerse en Madrid.

Ronaldo, de 41 años, cinco veces jugador mundial del año y una de las figuras deportivas más mediáticas, viene de disputar su sexto Mundial con Portugal, con el que igualó el récord.

Su equipo saudí, Al Nassr, inicia su temporada doméstica el sábado.

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