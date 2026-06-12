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Cristiano quiere que Portugal se enfoque en empezar bien antes de hablar del título del Mundial

Portugal emprendió el viernes el viaje a Estados Unidos y Cristiano Ronaldo sostuvo que el equipo necesita centrarse en arrancar bien en lugar de pensar por adelantado en pugnar por su primer título de la Copa del Mundo.

El atacante portugués Cristiano Ronaldo durante el partido amistoso contra Nigeria, el miércoles 10 de junio de 2026, en Leiria, Portugal. (AP Foto/Armando Franca)
El atacante portugués Cristiano Ronaldo durante el partido amistoso contra Nigeria, el miércoles 10 de junio de 2026, en Leiria, Portugal. (AP Foto/Armando Franca) AP

Los portugueses están entre los favoritos en el torneo ampliado a 48 selecciones. Con 41 años, Cristiano disputará su sexto Mundial la mayor cantidad de la historia junto a su némesis argentino Lionel Messi.

“Es importante arrancar bien, hacerlo bien en el primer y el segundo partido y luego terminar primeros del grupo”, declaró el astro a los periodistas en Portugal antes de la salida del equipo. “Después vamos partido a partido, pero no con la expectativa de ganarlo todo. Tiene que ser paso a paso. Un buen inicio es lo más importante”.

Portugal jugará su primer partido del Grupo K contra Congo el miércoles en Houston. Luego el equipo se mide a Uzbekistán el 23 de juio, nuevamente en Houston, y cierra la fase de grupos contra Colombia el 27 de junio en Miami.

Cristiano afirmó que más adelante en el torneo, “cuando todo se apriete y entren en juego el cansancio psicológico y físico", será "cuando sabremos quiénes son los verdaderos campeones”.

Esta es la novena participación de Portugal en una Copa del Mundo. El equipo terminó tercero en 1966 y cuarto en 2006, la edición en la que Cristiano debutó en una Copa del Mundo. En 2022, Portugal alcanzó los cuartos de final, pero inesperadamente sucumbió 1-0 ante Marruecos.

Campeón con Portugal en la Eurocopa de 2016, Cristiano comentó que la preparación del equipo en casa fue intensa y productiva. Manifestó que se siente bien físicamente y que toda la plantilla está lista y esperanzada de cara a su búsqueda de un primer título mundial.

“Es una generación de jugadores muy buena”, expresó Cristiano, que ahora juega en Arabia Saudí tras pasar la mayor parte de su carrera profesional en el Real Madrid y el Manchester United. “Pero hay factores que no podemos controlar. Ganar o perder, que es lo más importante, depende de muchos factores. Pero es una generación que hará feliz al pueblo portugués”.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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