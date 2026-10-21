Crisis del Man United se agrava al caer 4-1 ante el debutante Como en la Champions

El delantero argentino Nico Paz (izquierda) de Como avanza con el balón ante Matheus Cunha del Manchester United durante el partido de la Liga de Campeones, el miércoles 21 de octubre de 2026, en Como. (AP Photo/Antonio Calanni) AP

El atribulado equipo que dirige Michael Carrick sucumbió el miércoles 4-1 en su expedición al debutante Como. El United sufrió su segunda derrota seguida en Europa, con seis goles encajados.

La figura de la noche fue el argentino Nico Paz, quien anotó dos goles y asistió en otro para el Como de Cesc Fàbregas, un equipoi que jugaba en la cuarta división del fútbol italiano hace apenas siete años.

En el otro partido disputado temprano, Galatasaray se llevó una victoria 4-2 ante el Lille de Francia. El delantero nigeriano Victor Osimhen hizo el cuarto gol del conjunto turco.

Paz ha estado mostrando credenciales para asumir el puesto de creador de juego de Lionel Messi con Argentina, y su actuación ante el United evidenció su clase.

En el diminuto estadio Giuseppe Sinigaglia, con capacidad para 10.000 espectadores, Paz adelantó a Como a los dos minutos con un disparo con efecto desde el borde del área.. El volante ofensivo no perdonó luego que Harry Maguire le concediera algo de espacio.

El United también encajó un gol en su anterior compromiso europeo, pues Pablo Barrios marcó en el primer minuto de la victoria 2-0 del Atlético de Madrid la semana pasada.

Tasos Douvikas puso el 2-0 de Como en la reanudación. El atacante griego recibió un pase de Paz antes de elevar el balón por encima del arquero Senne Lammens para su tercer gol en tres partidos de la Champions.

Para el tercero de Como, Paz apareció por la derecha y avanzó prácticamente sin oposición antes de rematar cruzado ante Lammens. El zaguero central español Jacobo Ramón anotó el cuarto del Como.

Joshua Zirkzee descontó para el United en el tiempo añadido.

El United ha ganado apenas uno de sus últimos 11 partidos como visitante en la Liga de Campeones.

Como subió al sexto puesto de la clasificación, mientras que el United retrocedió al 20.

Galatasaray neutraliza doblete de Diaoune

En Francia, el juvenil extremo Soriba Diaoune anotó dos veces para Lille en la primera mitad, pero el marcador quedó 2-2 al descanso, antes de que un autogol y un tanto de Osimhen pusieran a Galatasaray en control.

Fue la primera victoria de Galatasaray en la competición de esta temporada. Lille ha perdido sus tres partidos.

Bayern-Arsenal

Más tarde, el seis veces campeón Bayern Múnich enfrenta a Arsenal, finalista de la pasada edición. El Real Madrid se mide con Leipzin en la antesala del clásico español contra el Barcelona este fin de semana.

Además, el campeón italiano Inter de Milán se mide con Shakhtar Donetsk en San Siro, todavía en busca de sus primeros puntos este año.

Los otros cruces del miércoles: Real Betis-Feyenoord; Club Brujas-Lens; Aston Villa-Viking; y Sporting Lisboa-LASK.

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FUENTE: AP