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Crías de guepardo del zoológico de Praga están bien después de que su madre enfermó

PRAGA (AP) — Cinco cachorros de guepardo tuvieron que sobrevivir a un clima tormentoso y a la enfermedad de su madre tras su nacimiento en el zoológico de Praga. Pero ahora están bien, informó la institución el viernes.

Cuatro de las crías de guepardo recién nacidas —parte de una camada de cinco— descansan en su recinto del zoológico, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Praga, República Checa. (AP Foto/Petr David Josek)
Cuatro de las crías de guepardo recién nacidas —parte de una camada de cinco— descansan en su recinto del zoológico, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Praga, República Checa. (AP Foto/Petr David Josek) AP

Los quintillizos —cuatro machos y una hembra—, nacidos el 18 de junio, pasaron por momentos difíciles desde el principio, agregó el zoológico.

Su madre, Daenerys, optó por dar a luz en un recinto al aire libre, y poco después una etapa de fuertes tormentas azotó Praga. Pese a su inexperiencia, cuidó de manera “ejemplar” a sus primeras crías bajo esas condiciones meteorológicas.

La madre protegió a los cinco de las lluvias torrenciales y les lamía el agua de su pelaje esponjoso para mantenerlos secos, explicó el curador Pavel Brandl.

En la naturaleza, la mortalidad infantil del guepardo es alta debido a los depredadores, y los cachorros de la especie también son vulnerables a diversas enfermedades, tales como la neumonía. Para agravar las cosas, Daenerys sufrió una infección intestinal en agosto.

Sin embargo, contra todo pronóstico, el viernes los cinco se veían vivaces y saludables.

“En este momento todo parece estar bien, pero aún queda un largo camino” por recorrer, señaló Brandl. Podría pasar un año antes de que quede claro que sobrevivirán el periodo crucial posterior a su nacimiento, agregó.

Los científicos dicen que cada cachorro es fundamental para salvar a la especie, que corre peligro de extinguirse.

Los guepardos son los animales más rápidos en tierra, con velocidades máximas de entre 112 y 120 kilómetros por hora (70 y 75 millas por hora). Se estima que quedan menos de 7.000 en estado salvaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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