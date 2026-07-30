Crece la oposición al plan de capital privado de la FIFA para el Mundial

El presidente Donald J. Trump charla con el presidente de la FIFA Gianni Infantino durante la ceremonia de premiación de la Copa del Mundo tras la final entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Ashley Landis) AP

“Las acciones unilaterales de la FIFA parecen socavar los propios cimientos del fútbol continental”, dijo el presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, en una carta a las federaciones miembro.

La carta del jeque, a la que tuvo acceso The Associated Press, circuló mientras la UEFA se preparaba el jueves para organizar una reunión en línea de las 55 federaciones de Europa para definir una estrategia de resistencia al plan de Infantino.

El proyecto de la FIFA estaría respaldado por un vehículo de inversión de Nueva York, Thrive Eternal, creado por Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner. Infantino ha mantenido vínculos estrechos con Jared Kushner desde la primera administración de Trump.

Infantino mantuvo conversaciones secretas en los últimos meses con posibles patrocinadores en Estados Unidos sobre la creación de la filial FIFA Forward Enterprise, valorada en 20.000 millones de dólares, con 4.200 millones de dólares de capital privado. Esto llega tras un Mundial en Norteamérica que rompió récords y elevó los ingresos de la FIFA a 15.000 millones de dólares en los últimos cuatro años.

Las 55 federaciones europeas y 46 de Asia suman cerca de una mayoría de los 211 países miembros de la FIFA en todo el mundo, a cada uno de los cuales Infantino dio como plazo el 19 de septiembre para aceptar una oferta única de 20 millones de dólares para invertir.

La CONCACAF , el ente rector del fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, con 35 miembros de la FIFA, manifestó que “nos preocupa profundamente la falta de debido proceso” en el proyecto de Infantino revelado el martes.

El jeque Salman, aliado de Infantino desde que perdió ante él la elección presidencial de la FIFA en 2016, escribió en su carta que “una iniciativa así no tendrá éxito sin el apoyo de todas las confederaciones, lo cual no ocurre ahora”.

Infantino escribió a los 211 miembros a última hora del martes que, además de la oferta inicial de 20 millones de dólares, si aprueban la creación de FFE, la financiación básica prometida de 10 millones de dólares para los próximos cuatro años se duplicará a 20 millones. Proyectó que su financiación de la FIFA hasta 2038 sería de 86 millones de dólares para cada uno, en lugar de unos 36 millones.

Infantino debe someterse a la reelección por parte de los 211 miembros de la FIFA el próximo marzo para un cuarto y último mandato hasta 2031. Dirigentes del fútbol han comentado en privado que Infantino aspira a un papel similar al de un comisionado en la escisión de FFE más allá de 2031.

La “oferta, no obligación” de Infantino

En un mensaje en video publicado el miércoles por la FIFA, Infantino insistió en que el plan de capital privado para escindir sus operaciones generadoras de dinero era “una oferta, no una obligación”.

“Es parte de un proceso democrático, un proceso de consulta y, sobre todo, es una oportunidad, pero no una obligación”, expresó Infantino en el video de la FIFA.

Una presentación de la FIFA para sus miembros, vista por la AP, fija como objetivo a finales de octubre que los inversores transfieran fondos a la FIFA.

El documento establece como meta para el organismo rector, creado por dirigentes europeos en 1904, “construir la infraestructura y los sistemas para que la FIFA lidere durante otros 100 años y más allá”.

El objetivo para FFE, que se prevé que sea propiedad en un 20% de capital privado, se definió como “rigor y experiencia comercial para capitalizar mejor los derechos de transmisión, los patrocinios y una cartera creciente de torneos”.

La presión de la FIFA sobre los partidos continentales

Esa cartera creciente probablemente incluiría sumar más equipos a competiciones de la FIFA como el Mundial y el Mundial de Clubes, en categorías masculina y femenina, y potencialmente organizarlos con mayor frecuencia que cada cuatro años, incluso en Estados Unidos.

Que la FIFA añada equipos, partidos y competiciones reduciría el valor, el estatus y el espacio en el congestionado calendario global de partidos para aquellos que financian y organizan los seis organismos continentales del fútbol, como la UEFA y la Confederación de Asia. Entre ellos figuran los partidos de clasificación al Mundial, los torneos continentales y las Ligas de Campeones.

“Es importante que la familia de la AFC tenga una comprensión completa de cómo una iniciativa así puede afectar áreas clave del fútbol mundial y asiático, incluida la sostenibilidad de las competiciones de la confederación y (nacionales), así como la organización y el panorama comercial que rodea las actividades de la AFC”, escribió el jeque Salman.

También aconsejó a los miembros no adoptar una postura sobre la oferta de dinero de Infantino hasta que la AFC mantenga conversaciones formales con la FIFA.

Los grupos mundial y europeo de ligas nacionales también se han opuesto al plan de la FIFA por considerarlo una amenaza para sus competiciones.

La anterior amenaza de boicot de la UEFA

Las opciones de la UEFA para la reunión de miembros del jueves incluyen retirarse de participar y de albergar competiciones de la FIFA.

La amenaza de un boicot europeo al Mundial ayudó a descarrilar el plan de Infantino en 2021 de disputar mundiales cada dos años en lugar de cada cuatro.

La próxima competición de la FIFA será en Europa: el Mundial femenino Sub20, con sede en Polonia a partir del 5 de septiembre.

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FUENTE: AP