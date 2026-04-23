americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Crece el temor al descenso del Sevilla tras perder 2-0 ante Levante en La Liga

VALENCIA, España (AP) — Las dificultades del Sevilla continuaron con una derrota 2-0 en casa del Levante que dejó al club apenas un punto por encima de la zona de descenso en la liga española el jueves.

Iván Romero anotó un gol en cada tiempo para el Levante, que se mantuvo penúltimo, pero a solo dos puntos de la salvación. Ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos.

El Sevilla, en el 17mo puesto, ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros de liga.

“Sabíamos que era un partido difícil. Perdimos una gran oportunidad de dar un paso adelante. Duele. Todavía quedan partidos, tenemos que mantenernos positivos”, señaló Rubén Vargas, del Sevilla.

A ambos equipos les señalaron penales que finalmente fueron anulados tras la revisión en video.

También el jueves, el Oviedo se mantuvo en el último lugar tras empatar 1-1 en casa con el Villarreal, tercero en la tabla.

Ahora a seis puntos de la salvación, el Oviedo buscaba su tercera victoria consecutiva.

El Villarreal tiene una ventaja de cinco puntos sobre el Atlético de Madrid, cuarto, que perdió 3-2 en Elche el miércoles.

También el jueves, el Espanyol perdió 1-0 en casa del Rayo Vallecano y siguió sin ganar en 2026 — con 10 derrotas y cinco empates.

El Rayo subió al 11mo puesto, una posición por delante del Espanyol.

El Barcelona, líder de la liga, venció 1-0 al Celta de Vigo el miércoles para mantener una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid, segundo, que derrotó 2-1 al Alavés el martes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Apagón masivo en La Habana: falla eléctrica deja a varios municipios sin luz

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, junto al senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, a la izquierda, y el senador John Barrasso, republicano de Wyoming, habla con periodistas tras una reunión a puerta cerrada en el Capitolio, Washington, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El Senado aprueba plan presupuestario para ICE y Patrulla Fronteriza para reabrir Seguridad Nacional

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter