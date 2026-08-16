Cowser y Encarnacion-Strand conectan hits clave, Orioles anotan 7 en la 6ta y vencen 10-2 a Rays

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El jardinero de los Orioles de Baltimore, Colton Cowser (17), celebra su jonrón de dos carreras ante el lanzador Steven Matz, de los Rays de Tampa Bay, junto con Leody Taveras (30) durante la sexta entrada de un partido de béisbol, el domingo 16 de agosto de 2026, en San Petersburgo, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara) AP

Jackson Holliday también impulsó tres carreras por Baltimore, que ha ganado tres juegos consecutivos mientras persigue el último puesto de comodín en la Liga Americana.

Rogers (8-8) repartió siete hits y ponchó a seis.

Los equipos concluirán una serie de cuatro juegos el lunes.

El dominicano Freddy Peralta (5-10) permitió apenas un hit en 4 2/3 innings, pero cedió dos carreras y cargó con la derrota en su primera apertura en casa con Tampa Bay desde que fue adquirido de los Mets el 3 de agosto. Peralta no ha conseguido una victoria desde el 14 de junio.

Ryan Vilade se quedó a un triple de completar el ciclo por los Rays, que han perdido tres juegos consecutivos tras ganar nueve seguidos.

Los Orioles abrieron el juego con siete carreras en la sexta después de que ocho bateadores consecutivos se embasaran —todos con dos outs—.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP