americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cowser y Encarnacion-Strand conectan hits clave, Orioles anotan 7 en la 6ta y vencen 10-2 a Rays

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Colton Cowser conectó un jonrón de dos carreras y Christian Encarnacion-Strand pegó un doble de tres carreras en una sexta entrada de siete anotaciones; Trevor Rogers permitió dos carreras en seis innings y los Orioles de Baltimore vencieron el domingo 10-2 a los Rays de Tampa Bay.

El jardinero de los Orioles de Baltimore, Colton Cowser (17), celebra su jonrón de dos carreras ante el lanzador Steven Matz, de los Rays de Tampa Bay, junto con Leody Taveras (30) durante la sexta entrada de un partido de béisbol, el domingo 16 de agosto de 2026, en San Petersburgo, Florida. (Foto AP/Chris OMeara)
El jardinero de los Orioles de Baltimore, Colton Cowser (17), celebra su jonrón de dos carreras ante el lanzador Steven Matz, de los Rays de Tampa Bay, junto con Leody Taveras (30) durante la sexta entrada de un partido de béisbol, el domingo 16 de agosto de 2026, en San Petersburgo, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara) AP

Jackson Holliday también impulsó tres carreras por Baltimore, que ha ganado tres juegos consecutivos mientras persigue el último puesto de comodín en la Liga Americana.

Rogers (8-8) repartió siete hits y ponchó a seis.

Los equipos concluirán una serie de cuatro juegos el lunes.

El dominicano Freddy Peralta (5-10) permitió apenas un hit en 4 2/3 innings, pero cedió dos carreras y cargó con la derrota en su primera apertura en casa con Tampa Bay desde que fue adquirido de los Mets el 3 de agosto. Peralta no ha conseguido una victoria desde el 14 de junio.

Ryan Vilade se quedó a un triple de completar el ciclo por los Rays, que han perdido tres juegos consecutivos tras ganar nueve seguidos.

Los Orioles abrieron el juego con siete carreras en la sexta después de que ocho bateadores consecutivos se embasaran —todos con dos outs—.

Deja tu comentario

Destacados del día

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

EEUU advierte que Cuba está bajo vigilancia y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

EEUU advierte que Cuba está "bajo vigilancia" y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

Imagen tomada de video de la cámara corporal del policía involucrado en el caso de Jazmir Tucker, en Akron, Ohio, el 28 de noviembre del (Departamento de Policía de Akron via AP)

Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter