Cowboys vuelven a generar expectación en pretemporada pero experto dice que sí tienen posibilidades

Tyler Guyton (60), tackle defensivo de los Cowboys de Dallas, festeja durante el partido de pretemporada ante los Saints de Nueva Orleáns, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Gareth Patterson) AP

Así que no sorprende que haya algunos comentarios de pretemporada apunten a que los Cowboys podrían estar en camino a una gran campaña.

El veterano analista de apuestas Bruce Marshall es uno de los que sostienen que esta temporada sí es diferente. Afirma que la División Este de la Conferencia Nacional se perfila bien para el “Equipo de América”, así como para los Giants de Nueva York bajo el nuevo entrenador John Harbaugh.

Filadelfia ganó la división con marca de 11-6 la temporada pasada, mientras que los Cowboys (7-9-1) y los Giants (4-13) pasaron penurias.

“Quizás este sea el año en que Dallas haga algo, porque creo que los Eagles son muy vulnerables y que Washington quedó más o menos demostrado como una casualidad de un solo año”, comentó Marshall. “Creo que el Este de la Nacional casi podría darse vuelta. Veo mucho potencial, creo, en (el quarterback de los Giants) Jaxson Dart, pero los Giants (y Dallas son algo interesante.

Los Seahawks terminaron 10-7 en 2024 y luego cerraron 14-3 la temporada pasada y ganaron el Super Bowl.

Los corredores de apuestas todavía no compran del todo a los Cowboys. Están 20-1 en Caesars Sportsbook para ganar el Super Bowl y 25-1 en BetMGM Sportsbook y DraftKings Sportsbook.

Los Eagles siguen siendo los favoritos en esa división para llegar hasta el final, con cuotas de 17-1 en Caesars y DraftKings y 18-1 en BetMGM.

No cambian las probabilidades de los Rams

Los corredores de apuestas y los analistas ya contaban con el regreso del tackle defensivo Aaron Donald a los Rams de Los Ángeles, así que su anuncio del domingo no cambió las cuotas porque ya estaba incorporado.

Los Rams siguen siendo amplios favoritos por consenso con 5-1 para ganar el Super Bowl, y gran parte de eso se debe a la llegada desde Cleveland del cazamariscales Myles Garrett, nombrado por la AP el Jugador Defensivo del Año pasado.

Dado que Los Ángeles también cuenta con Matthew Stafford, el Jugador Más Valioso vigente en el puesto de quarterback, además de un plantel sólido y uno de los entrenadores más creativos del juego, Sean McVay, no sorprende que los Rams sean favoritos tan marcados.

“Se merecen ser los favoritos”, manifestó Johnny Avello, director de carreras y deportes de DraftKings. “Tienen al quarterback, tienen al corredor, tienen a la defensa. Ahora, ¿son una garantía para llegar? No, no lo son. El año pasado, podrían haberlo ganado todo con el equipo que tenían”.

Desde 1996, según Pro Football Reference, los Rams son el 29.º equipo con cuotas de 5-1 o mejores. Los 28 anteriores no lograron ganar el Super Bowl.

“Soy fanático de los Rams, así que por lo general voy a ser pesimista al entrar a una temporada”, dijo Joey Feazel, jefe de fútbol americano en Caesars. Pero añadió: “De arriba abajo, sobre el papel sí parecen uno de los equipos más impresionantes”.

Las probabilidades vuelven a estar en contra de los Seahawks

Según la casa de apuestas, los Seahawks, campeones defensores, tienen cuotas de 11-1 o 12-1 para ganar el Super Bowl. Eso los coloca únicamente por detrás de los Rams en la Nacional.

Pero los Seahawks llegaron a estar 80-1 en un momento de la temporada pasada en BetMGM.

“Son similares a los Ravens, en el sentido de que han recibido apuestas, por supuesto, pero no al grado de algunos de estos otros equipos”, señaló el operador de apuestas deportivas de BetMGM Christian Cipollini.

Grandes expectativas por Ravens y Bills

Baltimore y Buffalo, como de costumbre, son considerados candidatos para coronarse en la Conferencia Americana y también en el Super Bowl.

Ambos equipos tienen entrenadores nuevos, pero mantienen a sus quarterbacks franquicia: Josh Allen con los Bills y Lamar Jackson con los Ravens.

Los Bills están 10-1 en todas partes y los Ravens están entre 10-1 y 13-1, lo que incluye 11-1 en BetMGM.

“Historias parecidas, pero al menos al público apostador le gustan mucho más los Bills que los Ravens este año”, indicó Cipollini. “Muchos de estos equipos están más o menos en el mismo rango, pero nos estamos protegiendo un poco por la cantidad de apuestas que hemos recibido a los Bills. Así que preferimos dar una cuota un poco más larga a los Ravens”.

A la espera y atentos por Fernando

Kirk Cousins será el quarterback titular de Las Vegas, pero parece cuestión de tiempo antes de que Fernando Mendoza, primera selección general del draft, tenga su oportunidad.

La incertidumbre sobre cuándo jugará Mendoza ha perjudicado sus probabilidades para los honores de novato. Está en +550 en DraftKings, 6-1 en BetMGM y 7-1 en Caesars para Novato Ofensivo del Año. El corredor de Arizona Jeremiyah Love es el favorito en las tres casas.

“Yo pensaría que es Love... porque sabes que va a ser el elegido”, expresó Marshall. “No sé cuánto va a jugar Mendoza. ... Mendoza no se ha visto tan bien. En el caso de los quarterbacks, es difícil causar un impacto así, sobre todo llegando a un equipo malo”.

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FUENTE: AP