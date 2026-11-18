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Christian Parker responde a preguntas durante la rueda de prensa en la que fue presentado como el nuevo coordinador defensivo de los Cowboys de Dallas, el 18 de febrero de 2026, en Frisco, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

Parker conservará su cargo, pero el excoordinador defensivo de la NFL Mike Pettine, quien se incorporó al cuerpo técnico hace un mes como consultor, será quien cante las jugadas, indicaron las fuentes a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el cambio no ha sido anunciado.

La derrota 46-40 ante los 49ers estuvo lejos de ser el primer colapso defensivo bajo el mando de Parker, de 34 años, el coordinador defensivo más joven en la historia de la franquicia. Pero fue la más frustrante para el entrenador Brian Schottenheimer, quien calificó el desempeño general como “inaceptable” y el tacleo como “atroz”.

La derrota ante San Francisco fue la tercera vez en la historia de la franquicia en que los Cowboys anotan al menos 40 puntos y no ganan el partido. Dos han sido bajo Schottenheimer. La otra fue un empate 40-40 contra Green Bay en 2025, la única temporada de Matt Eberflus antes de que fuera despedido y reemplazado por Parker.

Dallas (4-6) recibe a Tennessee (1-8) el domingo, y los Cowboys todavía tienen esperanzas de intentar alcanzar a los Giants de Nueva York Giants en la mediocre división Este de la Conferencia Nacional.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP