Costa Rica ratifica a Bryan Ruiz como técnico de su selección nacional

Compartir en:









Ruiz había asumido el mando provisional del seleccionado costarricense el 28 de septiembre, tras la abrupta salida del técnico argentino Fernando Batista, quien dejó al equipo costarricense al borde del descenso a la Liga B de Naciones de Concacaf. La desastrosa gestión de Batista duró apenas seis partidos, con un empate y cinco derrotas.

La llegada del recordado capitán de Costa Rica en su mejor presentación mundialista, Brasil 2014, sirvió para darle nuevos aires a la selección, que al menos pudo mantener la categoría tras derrotar a Nicaragua y Haití en las últimas dos fechas de la Liga de Naciones.

Pese al ambiente positivo y al respaldo prácticamente unánime de la afición sobre la continuidad de Ruiz al mando de la selección por los buenos resultados en sus dos partidos como interino, la negociación del contrato tomó varios días hasta que se concretó este miércoles.

“Como futbolista, Bryan Ruiz fue durante años uno de los grandes referentes de la Selección Nacional y llevó con orgullo la cinta de capitán de la Tricolor. Ahora, desde el banquillo, pondrá al servicio de Costa Rica toda esa experiencia, liderazgo y conocimiento del fútbol nacional e internacional y de la Selección”, indicó la Federación en un breve comunicado.

El exfutbolista de 41 años cuenta con licencia europea de entrenador, pero hasta el momento sólo había tenido experiencia como técnico en las ligas menores de Liga Deportiva Alajuelense, donde recientemente también tuvo un breve periodo como interino del equipo mayor.

Ruiz seleccionó como sus asistentes a los exfubolistas Christian Bolaños y Wilmer López, con quienes enfrentará los amistoso anunciados para noviembre ante Ecuador y Argentina. Para enero se espera la incorporación del exportero Wardy Alfaro como parte del cuerpo técnico.

Además de guiar a Costa Rica a los cuartos de final de la Copa del Mundo en 2014, Bryan Ruiz sumó como jugador dos mundiales más (Rusia 2018 y Qatar 2022). Fue figura en varios equipos europeos de Bélgica, Portugal, Inglaterra y Holanda. En ese último país se recuerda particularmente su paso por el Twente, equipo al que dio su primer título de la Eredivisie en 2010. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP