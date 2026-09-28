Costa Rica destituye a Batista como seleccionador y recurre a Bryan Ruiz como técnico interino

La Federación Costarricense de Fútbol anunció el lunes el cese de Batista tras los reveses contra Curazao y Haití, poniendo un abrupto fin a un ciclo que recién había comenzado en marzo.

Bryan Ruiz, referente de la selección que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, quedó como técnico interino para los próximos dos partidos esta semana.

El presidente de la Federación, Osael Maroto, confirmó la salida inmediata de Batista y la llegada del ex capitán de la selección. Ruiz recientemente terminó también un breve paso como técnico interino de la Liga Deportiva Alajuelense en la liga local.

“Se le da la oportunidad a un exseleccionado, a alguien que lo está haciendo muy bien como entrenador y nos sentimos muy cómodos con esto", dijo Maroto en una rueda de prensa. "Ya conversamos con él, está muy ilusionado por la oportunidad y está claro que será por estos dos juegos. Luego el Comité Ejecutivo va a evaluar su continuidad”.

Los dos retos inmediatos para Ruiz serán la visita a Nicaragua el jueves y luego recibir a Haití el domingo en en el estadio Ricardo Saprissa de la capital San José.

Maroto recalcó que la decisión de destituir a Batista se da por la urgencia inmediata de evitar que Costa Rica descienda a la Liga B de esta Liga de Naciones de la CONCACAF. lo cual tendría efecto directo sobre el camino que deba recorrer el equipo para las eliminatorias de la próxima Copa del Mundo 2030.

Batista, quien fue presentado en el mes de marzo, sufrió dos derrotas en el arranque de la Liga de Naciones. Los ticos no pudieron clasificarse al Mundial que se disputó este año tras encadenar presentaciones en las citas de 2014, 2018 y 2022.

La avalancha de cuestionamientos sobre Batista inició tras perder el jueves pasado por 4-3 en casa ante la selección mundialista de Curazao. Costa Rica dilapidó una ventaja 3-0 tras el primer tiempo.

El domingo, Costa Rica visitó a Haití en Jamaica y perdió 2-0, lo que terminó de convencer a los federativos sobre la necesidad de cambiar la cabeza del seleccionado.

Al frente de Costa Rica, Batista dirigió seis partidos cuatro de ellos amistosos con selecciones que se fogueaban al Mundial 2026: Inglaterra, Colombia, Irán y Jordania. En total acumuló cinco derrotas y un empate.

Antes de dirigir a Costa Rica, Batista condujo a Venezuela en un fallido intento por obtener su primera clasificación a una Copa del Mundo. Fue despedido en septiembre del año pasado. La Vinotinto ni siquiera pudo acceder a los repechajes intercontinentales tras finalizar en el octavo puesto de las eliminatorias de Sudamérica.

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FUENTE: AP