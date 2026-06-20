americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Costa de Marfil busca dejar atrás derrota dolorosa ante Alemania en el Mundial

TORONTO (AP) — Si Costa de Marfil gana su próximo partido, la derrota del sábado no importará.

Inao Oulai (26) y sus compañeros de Costa de Marfil agradecen al público tras caer ante Alemania en el Mundial, el sábado 20 de junio de 2026 en Toronto (AP Foto/Alexandra Antoniono)
Inao Oulai (26) y sus compañeros de Costa de Marfil agradecen al público tras caer ante Alemania en el Mundial, el sábado 20 de junio de 2026 en Toronto (AP Foto/Alexandra Antoniono) AP

Tras admitir dos goles en la segunda mitad ante Alemania y perder la oportunidad de asegurar un boleto a la fase de eliminación directa por primera vez en sus cuatro participaciones en la Copa del Mundo, los marfileños centran su atención en su último partido de la fase de grupos, el jueves contra Curazao.

Si ganan, los Elefantes estarán dentro.

El delantero Amad Diallo aseguró que él y sus compañeros se sobrepondrán a la derrota ante Alemania. Tienen que hacerlo.

"Tenemos respeto por nosotros mismos, pero queremos hacer historia para Costa de Marfil, y vamos a ir allí con buena mentalidad e intentar volver a vivir”, afirmó Diallo.

Costa de Marfil fue mejor que Alemania durante toda la primera mitad del sábado y un tramo de la segunda. El gol en el primer tiempo por parte del mediocampista Franck Kessié silenció a los aficionados alemanes durante un largo rato.

Pero el sector alemán del público que llenó el estadio estalló en júbilo cuando Deniz Undav anotó el gol de la victoria, el segundo de su partido. Y ello dejó cabizbajos a los seguidores marfileños.

El equipo también pareció conmocionado, y los jugadores hablaron del dolor de perder un partido que sentían que debieron haber ganado.

La buena noticia para Costa de Marfil es que Curazao, su próximo rival, ocupa el 83er puesto del ranking internacional de selecciones de la FIFA, muy por debajo de Costa de Marfil, que es 31ra. La nación caribeña también perdió su primer partido ante Alemania, por una goleada de 7-1.

“Va a ser un gran momento para todos, para esta nueva generación, porque sabemos que tenemos calidad en el equipo", manifestó Diallo. "Pero la prioridad ahora es que estamos realmente concentrados en nosotros mismos. Va a ser un partido muy duro”.

___

Alexandria Smith es estudiante en el John Curley Center for Sports Journalism de Penn State.

___

Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave
VIDEO

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Nadiem Amiri brinca tras anotar el primer gol de Alemania en la victoria 2-1 ante Costa de Marfil en el Grupo E del Mundial, el sábado 20 de junio de 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Los goles de Undav llevan a Alemania a la segunda ronda del Mundial al vencer 2-1 a Costa de Marfil

Alex Freeman (16) celebra tras anotar el segundo gol de Estados Unidos durante el partido contra Australia en el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández)

Sin Pulisic, EEUU somete 2-0 a Australia y visa boleto a los dieciseisavos de final del Mundial

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla tras recorrer el nuevo avión presidencial Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el viernes 19 de junio de 2026. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Trump presenta el nuevo avión presidencial Air Force One

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter