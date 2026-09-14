americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Corte Suprema de EEUU rechaza por ahora restricciones de Trump a voto por correo de cara a elección

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes las restricciones del presidente Donald Trump al voto por correo, con lo que puso fin a una oleada de acciones jurídicas de última hora cuando las elecciones de mitad de mandato ya están en marcha.

ARCHIVO - Un miembro del personal electoral toma una boleta sin abrir durante el proceso de clasificación en la oficina electoral del condado de Clackamas, en Oregon City, Oregon, el 7 de noviembre de 2024. (AP Foto/Jenny Kane/Archivo)
ARCHIVO - Un miembro del personal electoral toma una boleta sin abrir durante el proceso de clasificación en la oficina electoral del condado de Clackamas, en Oregon City, Oregon, el 7 de noviembre de 2024. (AP Foto/Jenny Kane/Archivo) AP

La decisión permite que los estados sigan enviando boletas por correo con los mismos procedimientos que han utilizado durante años.

El gobierno de Trump había pedido al tribunal que despejara el camino para imponer restricciones antes de las decisivas contiendas de noviembre por el control del Congreso. El caso tiene importantes implicaciones porque casi un tercio del país vota por correo.

Funcionarios electorales han señalado que sencillamente no había manera de llevar a cabo una reforma completa en las semanas previas a las elecciones de mitad de mandato. De hecho, Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin comenzaron a enviar boletas por correo a los votantes en los últimos días mientras el nuevo sistema aún no estaba activo.

El plan del gobierno de Trump exigiría que los estados adoptaran un estilo uniforme de sobre y presentaran listas de votantes habilitados en un portal en línea. El Servicio Postal podría negarse a entregar boletas a los estados que no cumplieran con los requerimientos.

Sin embargo, un informe de un denunciante indicó que los requisitos del sistema postal podrían provocar que millones de boletas por correo nunca se enviaran, porque el portal no se construyó adecuadamente y un solo error en el código de barras podría hacer que se desechara un lote completo de boletas.

Funcionarios estatales demócratas y grupos defensores del derecho al voto impugnaron las restricciones ante los tribunales, alegando que el presidente no tiene autoridad constitucional para fijar reglas electorales que “prácticamente eliminarían el voto por correo en vísperas de una elección importante”.

Los tribunales inferiores coincidieron y bloquearon el plan de Trump, incluida una orden judicial preliminar emitida por un juez nominado por el propio mandatario.

Pero el gobierno apeló ante la Corte Suprema, con el argumento de que el control federal del Servicio Postal le permite establecer reglas para el manejo de las boletas por correo y que era posible cumplirlas.

El gobierno federal ganó una decisión procesal temprana en la Corte Suprema, pero los jueces evitaron deliberadamente pronunciarse sobre la legalidad del plan.

Trump se ha opuesto durante mucho tiempo al voto por correo y lo ha culpado falsamente de su derrota en las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden, aunque a menudo utiliza ese mismo método para emitir su voto, incluso lo hizo este año.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Liexer De La Cruz conduce su triciclo con clientes en Minas, en la provincia cubana de La Habana, el viernes 4 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Un hombre lucha por una nueva vida en Cuba tras ser expulsado de EEUU

El presidente Donald Trump habla con la prensa después de que la rampa inflable de emergencia del avión presidencial antes de la llegada del mandatario a la Base Conjunta Andrews, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump ve poco probable que los precios del crudo bajen antes de las elecciones legislativas

Destacados del día

Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

COLAPSA ENORME EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN BRICKELL, aplasta vehículos y deja cuatro personas heridas en Miami
ULTIMA HORA

COLAPSA ENORME EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN BRICKELL, aplasta vehículos y deja cuatro personas heridas en Miami

¡INSÓLITO EN MIAMI! Dos cubanos de 89 y 73 años caen acusados de tráfico de cocaína

¡INSÓLITO EN MIAMI! Dos cubanos de 89 y 73 años caen acusados de tráfico de cocaína

El entonces presidente venezolano Nicolás Maduro (izq) con Alex Saab en un evento en Caracas el 23 de enero del 2024. (AP foto/Jesus Vargas)

Aliado de Maduro planea declararse culpable de lavado de dinero en juicio en EEUU

ICE SOBRE CUBANO DEPORTADO DE MIAMI: Se infiltró y reportó sobre comunidades del exilio cubano

ICE SOBRE CUBANO DEPORTADO DE MIAMI: "Se infiltró y reportó sobre comunidades del exilio cubano"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter