Corte de Hong Kong escucha argumentos sobre sentencia a exorganizadores de vigilia de Tiananmen

ARCHIVO - Personas con velas pasan por delante de agentes de la policía cerca del Parque Victoria, el lugar donde en los últimos años se reunía la gente para una vigilia a la luz de las velas con motivo del aniversario de la represión militar de un movimiento estudiantil prodemocracia en Beijing, en Hong Kong, el 4 de junio de 2021. (AP Foto/Vincent Yu, archivo) AP

Lee Cheuk-yan, Chow Hang-tung y Albert Ho, exdirigentes de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, fueron acusados en 2021 en virtud de la ley, que en la práctica ha sofocado el antes pujante movimiento prodemocracia de la ciudad.

Lee y Chow, quienes se declararon inocentes, fueron condenados el 21 de agosto. Ho se había declarado culpable anteriormente, lo que a menudo suele traducirse en una pena menor.

Se enfrentan a una sentencia máxima de 10 años de prisión y se espera que la pena se de a conocer más adelante. Alex Lee, uno de los jueces, indicó que serían sentenciados en un plazo de dos semanas.

La alianza, ya disuelta, también fue declarada culpable del mismo cargo. Era conocida por organizar la única conmemoración pública a gran escala en China que, durante tres décadas, reunió cada año a decenas de miles de personas para recordar a las víctimas de la represión de 1989.

El veredicto ha preocupado a gobiernos extranjeros. Los críticos sostienen que el caso ilustra un deterioro de las libertades que Beijing prometió mantener cuando la excolonia británica volvió a manos chinas en 1997. Pero el gobierno de Hong Kong insistió en que la corte solo consideró las leyes y las pruebas, y que muchos derechos y libertades no son absolutos.

Tres jueces designados por el gobierno dictaminaron que el trío de exorganizadores de las vigilias había alentado de forma intencional a los simpatizantes de la alianza a esperar el momento adecuado para llevar a cabo, por medios ilegales, “el fin a la dictadura de partido único”, una de las principales reivindicaciones del grupo.

Los jueces señalaron que ese llamado implicaba la idea de derrocar o socavar el estatus de liderazgo del Partido Comunista gobernante, y añadieron que los acusados albergaban desde hacía tiempo hostilidad hacia el partido y que no creían genuinamente que sus palabras y actos no infringirían la ley de seguridad.

Erik Shum, abogado que representa a Lee y Ho, manifestó ante los jueces que el sistema fundamental de China no cambió por el trabajo de promoción de los miembros de la alianza y que el Partido Comunista seguía siendo estable y cumpliendo sus funciones, mientras que la labor de defensa de los acusados no implicó violencia.

Chow, una abogada que se representó a sí misma, insistió en que no hizo nada malo y que no merecía ni siquiera un día de prisión. Apuntó que el veredicto indicaba que buscar la democracia es un delito.

“Si la ley realmente no deja espacio para nuestras creencias, entonces preferiría ser una criminal antes que ser una persona falsa”, afirmó.

En una publicación en la red social Patreon, Chow escribió el viernes que, independientemente de si está en prisión o no, luchará sin descanso por reivindicar el movimiento prodemocracia de 1989, poner fin a la dictadura de partido único y construir un Hong Kong y una China democráticos, entre otros objetivos.

La ley de seguridad contempla penas de entre cinco y 10 años para las condenas por incitación a la subversión, si el delito se considera grave. Si las circunstancias se consideran menores, las penas no deberían superar los cinco años, la detención de corta duración u otras restricciones.

Muchos activistas conocidos han sido encarcelados bajo la ley de seguridad, incluido el exmagnate de los medios de comunicación Jimmy Lai. Pero China sostuvo que la ley de seguridad era necesaria para la estabilidad de Hong Kong.

Hong Kong desempeñó un papel clave en el recuerdo de Tiananmen

Cientos y posiblemente miles de personas murieron cuando tanques militares avanzaron hacia el centro de Beijing y las tropas abrieron fuego para poner fin a las protestas prodemocracia lideradas por estudiantes en la represión de Tiananmen de 1989.

El sangriento episodio pronto se convirtió en un tabú político en la China continental. Pero las vigilias en Hong Kong ayudaron a mantener vivo el recuerdo gracias a la mayor libertad contemplada por el principio de gobierno de Beijing de “un país, dos sistemas” para la ciudad.

La vigilia se prohibió en 2020 durante la pandemia de coronavirus. Tras levantarse las restricciones por COVID-19, el antiguo lugar de la vigilia fue ocupado por un carnaval cada año.

También se espera que el tribunal que lleva el caso de los organizadores de las vigilias decida el futuro del Pilar de la Vergüenza, una escultura que conmemora la represión de Tiananmen y que fue retirada de un campus universitario a finales de 2021, y si será devuelta a su propietario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP