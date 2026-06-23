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Corte de Guatemala cierra proceso penal contra ocho periodistas impulsado por exfiscal general

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte de Constitucionalidad de Guatemala cerró el martes el proceso penal iniciado contra ocho periodistas a quienes la Fiscalía General, entonces a cargo de Consuelo Porras, había acusado de obstrucción a la justicia.

El caso fue cerrado luego de que las nuevas autoridades de la Fiscalía, dirigida por Gabriel García Luna, desistieran de continuar el proceso contra los reporteros del extinto medio El Periódico.

Julia Corado, exdirectora de El Periódico y quien tuvo que exiliarse tras denunciar persecución por su labor periodística, celebró la decisión de la corte.

“Tres años y cuatro meses debieron transcurrir para que se diera fin a un proceso que nunca debió haber iniciado. Consuelo Porras, transgrediendo las leyes del país, no cesó en su intento de llevarnos a un juicio penal por una acusación ilegal e inconstitucional”, dijo Corado a The Associated Press.

En 2023 un juez ordenó, a petición de la Fiscalía, investigar a los ocho periodistas por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia por artículos publicados sobre los abusos de poder de jueces y fiscales y las irregularidades en el procesamiento del periodista José Rubén Zamora, entonces presidente de El Periódico.

En mayo de ese año y ante las presiones políticas y económicas El Periódico anunció su cierre. Los problemas del medio habían comenzado en 2022 cuando el entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, Rafael Curruchiche, pidió la detención de Zamora tras acusarlo de lavado de dinero.

Zamora fue sentenciado a seis años de prisión, pero la condena fue anulada por fallos en el debido proceso. El periodista pasó casi cuatro años preso sin juicio ni condena y su proceso aún no ha finalizado.

Zamora es uno de los periodistas más reconocidos del país, especialmente por los más de 200 casos de corrupción que periodistas de El Periódico expusieron durante la vigencia del medio.

Porras y los fiscales su cargo, así como los jueces que intervinieron en el proceso contra los periodistas, fueron sancionados por más de 40 países por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia de Guatemala.

FUENTE: AP

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