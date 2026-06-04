Corte colombiana ratifica condena de hermano de expresidente Uribe en caso de paramilitarismo

Compartir en:









Uribe fue absuelto en primera instancia y luego condenado en segunda instancia en noviembre a 28 años de prisión y a una multa de 2,4 millones de dólares. Sin embargo, su defensa elevó un último recurso ante la Corte Suprema, alegando su inocencia, que fue finalmente resuelto al ratificar la condena.

El influyente expresidente Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, lamentó la decisión de la corte desde la red social X en la que aseguró que es un “tema devastador para mi familia”. Mientras que Jaime Granados Peña, abogado defensor en el caso, indicó en un comunicado que respetan las decisiones judiciales, pero consideran que Uribe “está siendo injustamente condenado”.

El alto tribunal detalló en la sentencia que el delito de concierto para delinquir se le atribuyó a Uribe por hacer parte de “Los doce apóstoles”, un grupo paramilitar que operó en Antioquia, en el noroeste del país, en la década de 1990 y que cometió “graves violaciones a los derechos humanos” contra la población por “criterios discriminatorios y con fines de exterminio”.

El hermano del expresidente también fue acusado por el homicidio perpetrado en 1994 de Camilo Barrientos Durán, un conductor de bus que fue señalado por el grupo paramilitar como auxiliador de una guerrilla de izquierda. La corte indicó que Barrientos fue incluido en una lista establecida por “Los doce apóstoles” para identificar a los “objetivos de aniquilación”.

En el largo conflicto armado interno, Colombia lidió con grupos paramilitares —dedicados a combatir a las guerrillas de izquierda— que, según múltiples pronunciamientos judiciales, tuvieron en algunas ocasiones apoyo de los militares y de fuerzas de inteligencia estatales.

En su presidencia, Uribe Vélez logró desmovilizar a los paramilitares a cambio de beneficios penales, reduciendo a ocho los años en prisión a cambio de sendas confesiones de sus delitos.

En segunda instancia, el juez le dio credibilidad a testimonios de varios exparamilitares que “corroboran tanto el accionar del grupo criminal en cuestión como el compromiso del sindicado”, según detalla la sentencia. Reprochó al juez de primera instancia que éste interpretó los testimonios de forma fragmentada, sin identificar que coincidían en señalar a Uribe Vélez de “ser el líder de una agrupación criminal”. FUENTE: AP

Compartir en:







