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Cortan rueda de prensa de Irlanda antes del juego ante Israel en la Liga de Naciones

BACKA TOPOLA, Serbia (AP) — La conferencia de prensa de Irlanda previa a su polémico partido de la Liga de Naciones contra Israel terminó de forma abrupta el sábado cuando un periodista le preguntó al entrenador Heimir Hallgrimsson sobre presunto racismo por parte de jugadores irlandeses durante el partido de la semana pasada entre ambos equipos.

El jugador Ilay Feingold y el entrenador de Israel Ran Ben Simon abandonan la conferencia de prensa para elvpartido ante Israel de la Liga de Naciones el sábado 3 de octubre del 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic)
El jugador Ilay Feingold y el entrenador de Israel Ran Ben Simon abandonan la conferencia de prensa para elvpartido ante Israel de la Liga de Naciones el sábado 3 de octubre del 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic) AP

Irlanda derrotó el domingo 3-0 a Israel, sólo después de que los jugadores irlandeses votaran si seguir adelante o no con el encuentro, debido a la fuerte oposición en Irlanda a las acciones de Israel en Gaza.

Un periodista israelí afirmó el sábado que jugadores irlandeses hicieron comentarios racistas, lo que provocó una reprimenda inmediata del responsable de comunicaciones de la Asociación de Fútbol de Irlanda, Kieran Crowley: “Eso es completamente falso”. Luego se dio por terminada la conferencia de prensa.

El partido del domingo —en el que Irlanda es el equipo “local”— se disputa en Backa Topola, Serbia, sin aficionados presentes.

La FAI trasladó el partido a una sede neutral por “razones operativas” en junio, tras los llamados generalizados en Irlanda a un boicot. También ocurrió después de que la propia FAI aprobara una moción el noviembre anterior en la que pedía a la UEFA que prohibiera a Israel participar en competiciones de clubes e internacionales.

La FAI se ha resistido a los llamados a un boicot, al sostener que el equipo podría recibir sanciones de la UEFA. Irlanda será coanfitriona del Campeonato Europeo de 2028 junto con Inglaterra, Gales y Escocia.

El partido del domingo pasado se jugó en Debrecen, Hungría, donde los jugadores irlandeses llevaron brazaletes negros. La FAI investiga si el delantero irlandés Adam Idah fue víctima de insultos racistas durante el encuentro. Un pequeño número de aficionados de Israel asistió.

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