Corredor de Packers Josh Jacobs enfrenta cargos menores por agresión y daños a propiedad

Josh Jacobs, corredor de los Packers de Green Bay, entrena el domingo 2 de agosto de 2026 (AP Foto/Mike Roemer) AP

Jacobs fue arrestado el 26 de mayo después de que la policía acudió a su casa para investigar un altercado. Se le liberó de la cárcel al día siguiente.

Los cargos fueron anunciados el jueves por el fiscal de distrito del condado de Brown, David Lasee.

“Nuestra oficina procuró garantizar una revisión justa y completa de las pruebas disponibles, algunas de las cuales apenas recientemente estuvieron a disposición de nuestra oficina debido a importantes esfuerzos forenses en curso por parte de las fuerzas del orden", explicó Lasee en un comunicado. "Una denuncia penal no es más que una acusación formal y por escrito contra un acusado en la que se alega la comisión de delitos y no implica ninguna inferencia de culpabilidad. El señor Jacobs se presume inocente de estos cargos.

“Como se trata de un caso penal en curso, y por respeto a los derechos de todas las partes, nuestra oficina no hará más comentarios sobre el asunto por el momento”.

Los abogados de Jacobs —David Z. Chesnoff, Richard A. Schonfeld y Clarence F. Duchac III— emitieron un comunicado en el que reconocieron los cargos y señalaron que “no incluyen violencia doméstica”.

“Las acusaciones se abordarán en los tribunales, y no en los medios", señalaron. "El señor Jacobs respeta la oficina del fiscal de distrito y el proceso que siguió”.

Jacobs volvió al campo con los Packers para las actividades organizadas del equipo menos de una semana después del arresto y ha estado con el conjunto en el campamento de prácticas, aunque se ha visto limitado por una lesión en la ingle.

Jacobs fue arrestado inicialmente por cinco cargos penales, incluido un cargo grave por estrangulamiento y asfixia, además de agresión, daños a la propiedad, desorden público e intimidación de una víctima. Los únicos cargos presentados el jueves fueron los delitos menores de agresión y desorden público.

Altercado comenzó con disputa relacionada con un teléfono

Según la denuncia penal, el Departamento de Policía de Hobart-Lawrence respondió a un reporte de un altercado que involucraba a un hombre y una mujer la mañana del 23 de mayo. La policía indicó que la novia de Jacobs les dijo que tenía un chichón en la cabeza como resultado de las acciones de Jacobs.

La policía señaló que la mujer contó que había estado revisando el teléfono de Jacobs y vio que él estaba hablando con otras mujeres. La mujer arrojó el teléfono con enojo sin romperlo.

Les dijo a los agentes que Jacobs tenía su teléfono y que ella le dijo que podía revisarlo.

Según la policía, la mujer señaló que intentó quitarle su teléfono a Jacobs, pero él no se lo devolvió y, en cambio, la tomó por el brazo y comenzó un forcejeo que duró varios minutos.

La policía dijo que luego ambos se fueron en vehículos separados, y que la mujer siguió a Jacobs para intentar recuperar su teléfono.

Finalmente regresaron a la casa, y la mujer dijo que iba a llamar a la policía para recuperar el dispositivo. La policía indicó que Jacobs llamó a la mujer con un término despectivo y dijo que le “haría algo” mientras ella tomaba un segundo teléfono de una bolsa de lona.

Según la policía, la mujer intentaba salir por la puerta del garaje cuando Jacobs la agarró y la arrojó al suelo, haciendo que se golpeara la cabeza. La policía dijo que Jacobs también le quitó el teléfono mientras ella estaba en el suelo.

La policía indicó que notó enrojecimiento en su rostro y cuello y que podía sentir un bulto en la parte posterior de su cabeza. Según la policía, la mujer dijo que Jacobs no le había devuelto su teléfono principal y que su segundo teléfono resultó dañado como consecuencia del incidente.

Según la denuncia penal, las imágenes de vigilancia del sistema de cámaras del garaje corroboraron la declaración de la mujer.

La pena máxima posible por cada uno de los dos cargos presentados contra Jacobs incluye nueve meses de cárcel y una multa de 10.000 dólares.

La NFL informó que está monitoreando el caso. Los Packers indicaron que estaban al tanto de los cargos y que seguirían cooperando con la NFL.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP