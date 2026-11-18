Compartir en:









El senador de Texas John Cornyn dijo a The Associated Press que no aprobará la designación como juez de Elliot Gaiser, un alto funcionario del Departamento de Justicia que fue nominado a principios de este mes para la vacante en el área de Dallas.

“No es de Texas. No ha sido evaluado. Y este es un cargo de por vida, y hay personas mejor calificadas para ocuparlo”, dijo Cornyn en una entrevista el miércoles.

“Esto forma parte, por supuesto, de la responsabilidad constitucional de los senadores en el Senado de brindar consejo y consentimiento. Pero es difícil brindar consejo y consentimiento cuando no hay ninguna consulta, que fue lo que ocurrió en ese caso”, añadió.

Señaló que la Casa Blanca ha solicitado información sobre su candidato preferido, el abogado de Fort Worth Steve Fahey. El senador indicó que no sabía si Gaiser sería retirado formalmente.

Gaiser, dijo Cornyn, “es un joven muy brillante, y creo que tiene un futuro muy prometedor ... Me da un poco de pena que lo hayan utilizado básicamente como un peón en este proceso”.

El senador subrayó que no quería dejar el puesto vacante. Fahey trabajó en la fiscalía para el Distrito Norte de Texas desde 2003 hasta 2021, y fue socio en Kirkland and Ellis hasta que inició su propio despacho en 2024.

Gaiser, quien dirige la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, fue contactado por primera vez por el personal del senador de Texas Ted Cruz para convertirse en juez federal el 4 de noviembre, el día después de las elecciones, según su cuestionario de nominado enviado al Comité Judicial del Senado. Cornyn ha expresado reiteradamente preocupaciones sobre el proceso de su nominación, al señalar que no ha sido evaluado por un comité bipartidista que tradicionalmente se utiliza en Texas. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP