Coreógrafa de los Oscar Mandy Moore analiza presentación de "KPop Demon Hunters" y "Sinners"

Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna, de izquierda a derecha, interpretan "Golden" de "K-Pop Demon Hunters" durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Eso fue exactamente lo que hizo a lo largo de la ceremonia, y sin duda en sus dos actuaciones principales: Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás del grupo ficticio de chicas HUNTR/X, que interpretaron “Golden” de “KPop Demon Hunters”, y Miles Caton y Raphael Saadiq, que abordaron “I Lied to You” de “Sinners”.

En el caso de la primera, Moore se desempeñó como directora creativa. “Es una canción enorme. ‘Golden’ es enorme”, afirmó. “La actuación tiene dos partes: la primera es una celebración de la cultura tradicional coreana. Y hay percusión y canto tradicionales y danza folclórica. Y luego transiciona, obviamente, hacia el mundo más moderno del pop de la interpretación de ‘Golden’”.

La preparación fue extensa. “De inmediato fui con el equipo de los Oscar y les dije: ‘Necesito trabajar con alguien que sea un consultor coreano y también me encantaría contratar a esa persona para que participe en la actuación’”. Encontraron a DaEun Jung, profesora asociada de la Universidad de California en Riverside, experta “no solo en los estilos de danza, sino en el vestuario y la música y el canto”, continuó Moore. “Así que ella ha sido realmente fundamental en todo ese proceso de crear el prólogo”. También aceptó bailar en la actuación de “Golden”.

Como “KPop Demon Hunters” es una película animada, Moore explicó que “en cierto modo no hay reglas” sobre lo que podría ocurrir en la actuación, siempre y cuando se cumplan el tono y los deseos del cineasta. Y “de ninguna manera sintieron que necesitáramos crear una actuación de acción real de esta canción, para intentar hacerla como la animación. Porque no se puede”.

Tampoco querían que la actuación solo utilizara “movimientos de K-pop”, señaló Moore. Al fin y al cabo, “yo no soy una coreógrafa de K-pop”. No es un concierto de K-pop, sino una actuación que enfatizaba “crear imágenes”.

Sin embargo, algunos miembros del público sí agitaron barras de luz doradas, un elemento común de los conciertos de K-pop y un maravilloso guiño a esa cultura.

Moore también tuvo la idea de incorporar banderas doradas en la actuación. “La manera en que las banderas se mueven por el espacio se siente, visualmente, como yo escucho la canción”, explicó. “Tenía que ser televisión de evento, de alguna manera… Algo tan épico en naturaleza y escala que realmente trascienda el hecho de que solo haya alguien cantando y bailando”.

Moore estuvo un poco menos involucrada con la actuación de “Sinners” en los Oscar.

Eso se debe a que trabajaron “directamente con los coreógrafos y los cineastas de ‘Sinners’”, indicó, encabezados por el coreógrafo principal de la película, Aakomon “AJ” Jones. Él es el responsable de la increíble secuencia de baile cuando en la película se interpreta “I Lied To You”, lo que explica por qué la actuación en los Oscar fue una recreación casi total de esa escena icónica.

“Yo simplemente estoy aquí para apoyar a Aakomon”, expresó.

Además de Caton y Saadiq, la actuación de “I Lied To You” contó con Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith.

Es exactamente “lo que uno querría de una actuación de ‘Sinners’ en los Oscar”, manifestó Moore.

“Y el hilo conductor de ambas actuaciones es que empiezan con la narración, primero”, añadió. “Es una historia involucrada con la danza. No son simplemente pasos de baile”.

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FUENTE: AP