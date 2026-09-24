americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Corea del Sur vence 3-0 a Ecuador en el debut de Marcelo Gallardo en la Tri

SUWON, Corea del Sur (AP) — Corea del Sur amargó el debut de Marcelo Gallardo como técnico de Ecuador al anotar tres goles en el complemento para vencer 3-0 a la Tri en el inicio de una gira de partidos en Asia.

El técnico de Ecuador Marcelo Gallardo durante el partido amistoso contra Corea del Sur, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Suwon, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon)
El técnico de Ecuador Marcelo Gallardo durante el partido amistoso contra Corea del Sur, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Suwon, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

Oh Hyeon-gyu, Son Heung-min y Lee Dong-gyeong anotaron los goles de Corea del Sur para darle al técnico interino Robert Moreno su primera victoria al también debutar con los “Guerreros Taegeuk”. El capitán Son marcó el gol número 57 de su carrera, quedando a uno de igualar a Cha Bum-kun, el máximo anotador histórico de la selección.

El duelo en el Estadio de Suwon, situado al sur de Seúl, fue el primero de ambos tras competir en la Copa del Mundo en Norteamérica. Ecuador sucumbió 2-0 ante México en los 16vos de final, mientras que Corea del Sur no pudo sortear la fase de grupos.

Apenas culminado el Mundial, el argentino Sebastián Beccacece dejó la dirección técnica de Ecuador y el también argentino Gallardo, antecedido por uno exitoso ciclo con River Plate, recién asumió las riendas la semana pasada.

“No fue el debut esperado. Tenemos que poner todo en contexto", dijo Gallardo, quien incursiona por primera vez como técnico de una selección.

Gallardo apuntó a los efectos de una larga travesía: "Las intenciones nos alcanzaron apenas para una mitad. En el segundo tiempo los muchachos padecieron el trajín”, señaló.

“Los minutos fueron pasando y nos fuimos diluyendo física y mentalmente", indicó. “Asumimos sabiendo que íbamos a tener con poco tiempo de trabajo".

Ecuador continuará su gira asiática en la Copa Kirin en Japón. Enfrentará a los anfitriones el 1 de octubre en Yokohama. Cuatro días después, dependiendo de los resultados, se las verá contra el ganador o el perdedor del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.

Corea del Sur se medirá el lunes contra Uruguay, con Diego Forlán como técnico interino, en Seúl. La Celeste perdió 3-1 ante Japón en Miyagi.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

En esta imagen, proporcionada por los Servicios de Emergencia de Ucrania, un cuerpo yace tendido en una calle tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 24 de septiembre de 2026. (Servicios de Emergencia de Ucrania vía AP)

Ataques rusos matan a ocho en Ucrania mientras la ONU debate cómo terminar la guerra

CUBA CAMBIA SUS TARIFAS CONSULARES DESDE EL 1 DE OCTUBRE: estos son los nuevos precios de los trámites

CUBA CAMBIA SUS TARIFAS CONSULARES DESDE EL 1 DE OCTUBRE: estos son los nuevos precios de los trámites

ALERTA EN EL AEROPUERTO DE MIAMI: una persona bajo custodia tras reportes de posibles disparos

ALERTA EN EL AEROPUERTO DE MIAMI: una persona bajo custodia tras reportes de posibles disparos

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter