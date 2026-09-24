Corea del Sur vence 3-0 a Ecuador en el debut de Marcelo Gallardo en la Tri

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El técnico de Ecuador Marcelo Gallardo durante el partido amistoso contra Corea del Sur, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Suwon, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

Oh Hyeon-gyu, Son Heung-min y Lee Dong-gyeong anotaron los goles de Corea del Sur para darle al técnico interino Robert Moreno su primera victoria al también debutar con los “Guerreros Taegeuk”. El capitán Son marcó el gol número 57 de su carrera, quedando a uno de igualar a Cha Bum-kun, el máximo anotador histórico de la selección.

El duelo en el Estadio de Suwon, situado al sur de Seúl, fue el primero de ambos tras competir en la Copa del Mundo en Norteamérica. Ecuador sucumbió 2-0 ante México en los 16vos de final, mientras que Corea del Sur no pudo sortear la fase de grupos.

Apenas culminado el Mundial, el argentino Sebastián Beccacece dejó la dirección técnica de Ecuador y el también argentino Gallardo, antecedido por uno exitoso ciclo con River Plate, recién asumió las riendas la semana pasada.

“No fue el debut esperado. Tenemos que poner todo en contexto", dijo Gallardo, quien incursiona por primera vez como técnico de una selección.

Gallardo apuntó a los efectos de una larga travesía: "Las intenciones nos alcanzaron apenas para una mitad. En el segundo tiempo los muchachos padecieron el trajín”, señaló.

“Los minutos fueron pasando y nos fuimos diluyendo física y mentalmente", indicó. “Asumimos sabiendo que íbamos a tener con poco tiempo de trabajo".

Ecuador continuará su gira asiática en la Copa Kirin en Japón. Enfrentará a los anfitriones el 1 de octubre en Yokohama. Cuatro días después, dependiendo de los resultados, se las verá contra el ganador o el perdedor del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda. Corea del Sur se medirá el lunes contra Uruguay, con Diego Forlán como técnico interino, en Seúl. La Celeste perdió 3-1 ante Japón en Miyagi. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP

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