Corea del Norte promete responder tras acusar al Sur de enviar drones a través de la frontera

La localidad norcoreana de Kaepoong, vista desde Ganghwa, Corea del Sur, cerca de la frontera entre las dos naciones, el 10 de enero de 2026. (Im Sun-suk/Yonhap vía AP) AP

Aunque el Sur negó rápidamente la acusación, es probable que este incidente empañe aún más las perspectivas de los esfuerzos del gobierno progresista de Seúl para restablecer la relación con Pyongynag.

Las fuerzas norcoreanas utilizaron medios especiales de guerra electrónica el domingo para derribar un avión no tripulado surcoreano que volaba sobre la ciudad fronteriza del Norte. El dron estaba equipado con dos cámaras que grabaron zonas no especificadas, indicó el Estado Mayor del Ejército Popular de Corea del Norte en un comunicado difundido por la prensa estatal.

Corea del Sur infiltró otro dron en el espacio aéreo norcoreano el 27 de septiembre, antes de que fuera obligado a estrellarse tras ataques electrónicos de su vecino y rival, apuntó el comunicado, que agregó que las autoridades encontraron que el aparato contenía también datos de video sobre objetos importantes en Corea del Norte.

“Condenamos enérgicamente las continuas y escandalosas incursiones en nuestra soberanía y los descarados actos provocadores contra nosotros por parte de los gamberros”, dijo el comunicado norcoreano. "Los belicistas militares de la República de Corea seguramente se verán obligados a pagar un alto precio por su histeria imperdonable".

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo que no operó drones en las fechas citadas por Pyongyang, y el presidente, Lee Jae Myung, ordenó una investigación exhaustiva sobre la afirmación norcoreana.

Desde que asumió el cargo en junio, el gobierno de Lee ha impulsado la reapertura de las conversaciones con el Norte y la reconciliación entre las dos naciones enfrentadas. Pero Corea del Norte ha rechazado con contundencia la propuesta de Lee.

Lee reveló el miércoles que le había pedido al presidente chino, Xi Jinping, que actuara como mediador para aliviar las hostilidades entre las dos Coreas durante su reciente cumbre, y que el mandatario le pidió paciencia.

Corea del Norte ha evitado el diálogo con Corea del Sur y Estados Unidos desde que la diplomacia nuclear de alto nivel de su líder, Kim Jong Un, con el presidente estadounidense, Donald Trump, colapsó en 2019 debido a disputas sobre las sanciones internacionales. Desde entonces, Pyongyang se ha centrado en construir armas nucleares más potentes y declaró un sistema hostil de “dos estados” en la península de Corea para poner fin a las relaciones con Seúl.

Los vuelos de drones son una fuente de hostilidad entre los vecinos, que se acusan mutuamente de volarlos sobre sus respectivos territorios en los últimos años.

En octubre de 2024, el Norte acusó al Sur de volar drones sobre su capital, Pyongyang, para lanzar folletos de propaganda en tres ocasiones. El ejército surcoreano dijo que no podía confirmar si esa afirmación era cierta.

La tensión aumentó considerablemente en ese momento, ya que Corea del Norte amenazó con responder con fuerza, pero ninguna de las partes tomó medidas importantes y las tensiones disminuyeron gradualmente.

Seúl también ha acusado a Pyongyang de volar ocasionalmente aviones no tripulados sobre su territorio. En diciembre de 2022, el Sur anunció que efectuó disparos de advertencia, envió aviones de combate y drones de vigilancia sobre el Norte en respuesta a lo que calificó como los primeros vuelos de drones norcoreanos a través de la frontera en cinco años.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP