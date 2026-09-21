Corea del Norte informa que probó nuevo sistema de armas descrito como hipersónico

ARCHIVO - En esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, el mandatario Kim Jong Un asiste a un desfile junto a su hija en Pyongyang, Corea del Norte, el 25 de febrero de 2026. El contenido de esta imagen es tal como se proporcionó y no puede verificarse de manera independiente. La marca de agua en coreano que aparece en la imagen dice ACNC, que es la abreviatura de Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP, archivo) Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com AP

El mandatario norcoreano Kim Jong Un manifestó que el desarrollo del arma fortalecería la preparación bélica del país y representaría un “rompecabezas incurable” para sus enemigos, informó la Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC), el medio oficial norcoreano. No describió de qué arma se trataba.

El ejército de Corea del Sur detectó que Corea del Norte disparó dos misiles de corto alcance con tres horas de diferencia desde la zona costera oriental de Wonsan el domingo. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que los misiles volaron unos 450 y 600 kilómetros (280 millas y 370 millas) hacia el mar, mientras que el ejército de Japón señaló que cayeron en aguas fuera de su zona económica exclusiva.

Los lanzamientos se inscriben en una reciente racha de demostraciones militares, incluidos ejercicios con fuego real y la puesta en servicio de un nuevo buque de guerra, mientras Kim continúa alardeando de su programa nuclear pese a los llamados de Estados Unidos para reactivar la diplomacia.

Tras años de pruebas, Kim cuenta ahora con un amplio arsenal de misiles con capacidad nuclear, incluidas armas de largo alcance con el potencial de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos, y sistemas de menor alcance diseñados para abrumar las defensas antimisiles en Corea del Sur y Japón.

Entre las armas que Corea del Norte ha probado en los últimos años figuran diversos sistemas de misiles equipados con supuestas armas hipersónicas, las cuales están diseñadas para viajar a más de cinco veces la velocidad del sonido. Su velocidad y maniobrabilidad buscan ayudarles a eludir las defensas antimisiles regionales, pero algunos expertos han cuestionado si han alcanzado de manera consistente las velocidades que Corea del Norte afirma.

Las fotos de la ACNC sobre las pruebas del domingo mostraron lo que parecían ser dos misiles con vehículos cónicos con aletas en la punta, disparados desde camiones lanzadores. Se ve a Kim mirando una pantalla de monitoreo que identifica el misil como un Hwasong-11Ma, un sistema que Corea del Norte ha descrito previamente como hipersónico.

Envalentonado por el avance de su arsenal nuclear y el fortalecimiento de sus vínculos con Rusia y China, expertos señalan que Kim Jong Un probablemente se ve a sí mismo con mayor margen de maniobra en cualquier nueva ronda diplomática con el presidente estadounidense Donald Trump. Su gobierno ha dicho que Washington debe abandonar primero su “política hostil” —un término que Pyongyang usa principalmente para describir las sanciones encabezadas por Estados Unidos y los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur— y renunciar a exigir la desnuclearización de Corea del Norte como condición previa para las conversaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP