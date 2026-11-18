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Cooper Flagg, alero de los Mavericks de Dallas, festeja con Zacccharie Risacher, tras un enceste ante De'Anthony Melton, de los Warriors de Golden State, el miércoles 18 de noviembre de 2026 (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

Will Richard anotó 18 puntos y el novato Yaxel Lendeborg aportó 13 por Golden State, que cayó a 0-4 en una gira de cinco partidos que comenzó con una derrota ante los Rockets de Houston, en la que Stephen Curry sufrió un desgarro en un músculo oblicuo.

Los Warriors han perdido por 38, 21 y 22 puntos en tres partidos completos sin su superastro, quien se perdería al menos otra semana.

Kyrie Irving anotó 17 tantos por los Mavericks, que llegaron a tener una ventaja de hasta 29 puntos después de perder por un promedio de 28,7 puntos durante su racha de tres derrotas.

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FUENTE: AP