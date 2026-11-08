americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cooper Flagg anota 25 y logra 12 asistencias en triunfo de Mavericks 130-93 sobre Nets

DALLAS (AP) — Cooper Flagg anotó 25 puntos y logró un récord personal de 12 asistencias para su tercer doble-doble consecutivo y el cuarto de la temporada, mientras los Mavericks de Dallas vencieron la noche del domingo por 130-93 a los Nets de Brooklyn.

El delantero de los Mavericks de Dallas, Cooper Flagg (32), intenta alcanzar el pase ante la marca del guardia de los Nets de Brooklyn, Terance Mann (14), durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Dallas, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Foto AP/LM Otero)
El delantero de los Mavericks de Dallas, Cooper Flagg (32), intenta alcanzar el pase ante la marca del guardia de los Nets de Brooklyn, Terance Mann (14), durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Dallas, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Foto AP/LM Otero) AP

Kyrie Irving sumó 21 puntos y Daniel Gafford aportó 18, mientras los Mavericks disputaban el primero de dos partidos consecutivos en casa.

Michael Porter Jr. registró 19 puntos y nueve rebotes por los Nets, que fueron barridos en una serie de dos partidos consecutivos para abrir una gira de cuatro encuentros como visitantes. Nolan Traore añadió 14 puntos.

Los Nets no estuvieron abajo en el marcador hasta los dos últimos minutos de la derrota del sábado 124-121 en Atlanta, pero nunca estuvieron al frente ante los Mavericks.

Los Mavericks lanzaron con el mejor porcentaje de la temporada, 57,1%, y anotaron su mayor cantidad de puntos de la campaña el domingo. Se fueron al descanso con ventaja de 66-46, y el margen final de 37 puntos fue el más amplio del partido.

Julius Randle, de Brooklyn, creció en el área de Dallas y llegó al encuentro promediando 23,5 puntos en sus partidos de regreso a casa, pero terminó con 13 puntos.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

Un automovilista carga combustible en el depósito de un vehículo en una gasolinera de Costco el jueves 29 de octubre de 2026, en Lone Tree, Colorado. (Foto AP/David Zalubowski)

Trump y demócratas enfrentan desafíos para lograr el alivio económico que exigieron los votantes

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! ¡NO NOS DOBLEGARÁN!, RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! "¡NO NOS DOBLEGARÁN!", RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter