Conservadora Keiko Fujimori recibe credenciales como ganadora de elecciones presidenciales de Perú

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, muestra sus credenciales de la Junta Nacional Electoral durante una ceremonia en Lima, Perú, el miércoles 15 de julio de 2026. (AP Foto/Martín Mejía) AP

En el acto celebrado en un teatro de Lima, el titular del Jurado Nacional de Elecciones le entregó un documento a la líder de Fuerza Popular que certifica su triunfo por casi 50.000 votos sobre el candidato progresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en el balotaje del 7 de junio.

La presidenta electa, de 51 años e hija del fallecido mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), dijo que su gobierno estará integrado “por reconocidos técnicos, sin importar su militancia partidaria”, y resolverá los problemas urgentes del país. Asimismo señaló que su gestión rendirá cuentas de los recursos públicos.

Fujimori dijo que ha visto de cerca el rostro de la desnutrición que afecta al 12,1% de menores de cinco años y aseguró que combatirá la pobreza que golpea al 25,7% de la población, es decir casi 9 millones de personas a quienes no les alcanza para cubrir el costo de la canasta básica de consumo que incluye alimentos, bienes y servicios esenciales.

También indicó que cree "profundamente en la reconciliación". “He aprendido de mis errores y aciertos, de los momentos difíciles, de los momentos alegres, he aprendido a pedir perdón, pero sobre todo a perdonar”, dijo en medio de un coro de simpatizantes que gritaban “sí se pudo” y “Keiko valiente, aquí está tu gente”.

Añadió que al final de su mandato rendirá “cuentas ante Dios y la historia y lo haré con la frente en alto porque tengan la certeza que habré puesto todo mi empeño y voluntad para sacar adelante a nuestro Perú”.

Roberto Burneo, el titular del Jurado Nacional de Elecciones, indicó que el acto de la fecha protege la "legitimidad” del triunfo de la dirigente, además de "garantizar que esta voluntad soberana se traduzca en una transición democrática pacífica”.

Más temprano Fujimori —vestida con traje sastre de color crema— había salido de su casa a diez cuadras del Gran Teatro Nacional acompañada de sus dos hijas de 18 y 17 años. Subieron a una camioneta blanca de una compañía de alquiler de autos. La dirigente saludó, pero no hizo declaraciones a la prensa.

Cuando asuma el poder el 28 de julio, Fujimori será la primera mujer en alcanzar la presidencia por unas elecciones en 205 años de república. La gestión presidencial es por cinco años.

Perú fue gobernado antes por otra mujer —Dina Boluarte (2022-2025)— que sucedió, por ser vicepresidenta, al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien fue removido por el Congreso. El gobierno de Boluarte fue el más impopular de Perú.

Fujimori ha prometido gobernar “por cinco años”, a diferencia de su padre quien inició su gobierno en 1990 pero buscó permanecer en poder y fue reelegido en 1995 y en 2000. Luego abandonó Perú a fines de 2000 en medio de escándalos de corrupción y huyó a Japón. Después fue extraditado desde Chile, a donde había llegado de forma sorpresiva, y luego fue condenado por corrupción y asesinato. Recibió un indulto presidencial en 2023 y murió en libertad en 2024.

Fuera del Gran Teatro Nacional llegaron más de 300 personas con banderas de Perú, algunos con chaquetas de color naranja, el color de Fuerza Popular, pero también el mismo que el expresidente Fujimori usó desde su primera campaña presidencial en 1990 bajo el lema “honradez, tecnología y trabajo”.

Su hija iniciará la gestión presidencial en medio de protestas de Sánchez, quien la semana pasada aceptó a regañadientes el triunfo de la conservadora en el balotaje donde se enfrentaron.

Sánchez convocó a una manifestación esta tarde por las calles de Lima exigiendo la liberación del expresidente Castillo —sentenciado a más de 11 años de cárcel por conspiración para la rebelión luego de ser detenido en diciembre de 2022—.

Meses después hubo manifestaciones a su favor reprimidas por la policía y militares que dejaron 50 civiles asesinados.

Sánchez también pedirá justicia por esos manifestantes asesinados por la fuerza pública durante la gestión de Boluarte, un gobierno apoyado por el partido de Fujimori.

FUENTE: AP