Connor Prielipp y Walker Jenkins guían a los Mellizos a vencer 3-0 a los Angelinos

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Prielipp (6-7) ponchó a ocho y dio dos bases por bolas en su 21ra apertura, al lanzar 60 de 92 pitcheos en la zona de strike para ayudar a que los Mellizos (72-82) igualaran la serie de cuatro juegos a uno por bando. El zurdo tiene marca de 3-0 en cuatro aperturas en septiembre.

Tommy Nance salió de un aprieto en el octavo y Travis Adams retiró a los tres en orden en el noveno para su tercer salvamento.

Ryan Jeffers conectó un elevado de sacrificio ante Grayson Rodríguez (4-8), y Josh Bell pegó un sencillo productor para darle a los Mellizos una ventaja de 2-0 en la primera entrada.

Jenkins conectó su tercer jonrón en sus primeros 52 turnos al bate para poner el marcador 3-0 en el séptimo. El jardinero central aportó tres de los nueve hits de Minnesota.

Rodríguez permitió tres carreras y ocho hits en 6 2/3 innings. Sammy Peralta retiró a cuatro de los cinco bateadores que enfrentó y el novato Luke Murphy lanzó un noveno sin carreras.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP