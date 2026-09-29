Congreso salvadoreño autoriza que militares participen en fuerza antipandillas en Haití

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La iniciativa, impulsada por el presidente Nayib Bukele, fue aprobada con el voto de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral, controlado por el partido Nuevas Ideas del mandatario y sus aliados. Los tres diputados de oposición no votaron.

La nueva ley especial transitoria autoriza al presidente Bukele a realizar los “arreglos que sean necesarios” para que el personal salvadoreño “no sea entregado o transferido a ningún tribunal internacional, entidad o Estado para ser juzgado sin perjuicio del cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por el país”.

En octubre de 2024, El Salvador aprobó enviar un contingente militar a Haití para participar en operaciones de evacuaciones médicas como parte de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia.

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) fue aprobada el 30 de septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo de realizar operaciones para desmantelar bandas armadas y sustituir la misión de apoyo a la seguridad liderada por Kenia, autorizada en octubre de 2023 y limitada de recursos.

La ley de participación en la GSF explica que informó al gobierno de Estados Unidos que la Fuerza Armada de “El Salvador está en condiciones de apoyar la referida misión con ayuda militar y equipamiento de defensa".

FUENTE: AP

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