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Congreso de Perú aprueba proyecto para que uniformados sean juzgados sólo por tribunales militares

LIMA (AP) — El Congreso de Perú dejó el martes en manos del presidente interino José Balcázar la promulgación de un proyecto para que los delitos cometidos por uniformados, incluidos asesinatos, violaciones sexuales, torturas o coimas, ya no sean juzgados por tribunales civiles, como ocurre actualmente, sino por tribunales militares.

Un total de 52 legisladores de varios grupos del parlamento unicameral, entre ellos congresistas del partido Fuerza Popular de la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori, votaron a favor del proyecto que también ordena que la Corte Suprema prefiera a los tribunales militares sobre los civiles en caso de que exista un juicio previo contra un policía o militar en la vía civil.

El presidente Balcázar tiene 15 días para promulgar la norma o devolverla con correcciones. Si el presidente no toma ninguna decisión, entonces el Parlamento puede aprobarla de inmediato. Balcázar no se ha pronunciado durante la jornada sobre el tema. The Associated Press pidió comentarios a la oficina presidencial sin obtenerlos al momento.

El parlamento, que tiene elevada impopularidad en Perú, aprobó la norma pese al pedido en contra de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. “Las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional”, indicó Turk en sus redes sociales.

Más de 300 uniformados, entre policías y militares, son investigados por la fiscalía por su presunta responsabilidad en las muertes de 50 civiles y las lesiones contra otros 716 que dejaron las manifestaciones ciudadanas en contra de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025) después del inicio de su mandato en diciembre de 2022.

Estas investigaciones se verán afectadas, según expertos, porque las indagaciones pasarán a la justicia militar.

La coordinadora nacional de derechos humanos de Perú, que agrupa a las organizaciones defensoras de derechos humanos, indicó en sus redes sociales que durante el conflicto armado interno, que enfrentó al grupo violento Sendero Luminoso y las fuerzas de seguridad entre 1980 y 1990, “la justicia militar fue utilizada como un escudo para archivar de forma sistemática" casos de miembros de la fuerza pública, acusados de "torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones”.

Según una Comisión de la Verdad, el conflicto armado interno en Perú dejó unos 70.000 muertos, la mayoría peruanos de zonas rurales cuya lengua principal era el quechua y el ashaninka.

FUENTE: AP

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