americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Congreso mexicano aprueba reforma que prohíbe a candidatos presidenciales tener doble nacionalidad

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Senado de México aprobó el martes una reforma constitucional que obliga a los candidatos presidenciales y a gobernadores a renunciar a la nacionalidad extranjera, como parte de la defensa de la soberanía que la presidenta Claudia Sheinbaum ha convertido en una de sus banderas ante las crecientes presiones de Washington en materia de seguridad.

El partido gobernante Morena y sus fuerzas aliadas impusieron una vez más su mayoría para aprobar, con 86 votos a favor y 42 en contra, la iniciativa de reforma de tres artículos de la Constitución promovida por el Ejecutivo que avaló la semana pasada la Cámara de Diputados.

Se espera que la reforma sea publicada próximamente en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigencia, pero no afectará la elección de gobernadores del próximo año debido a que comenzará a aplicarse en 2028.

En el articulado se establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México “no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana”, y que en caso de tener una nacionalidad extranjera deberán renunciar a ella previo a registrarse como candidatos.

Al defender su iniciativa Sheinbaum afirmó el pasado 26 de septiembre, durante una visita al estado norteño de Sonora, que “las potencias ven a México como una posibilidad por sus recursos naturales” y es por ello que “ningún presidente puede tener dos banderas o dos pueblos, solamente la bandera de México”.

Sheinbaum de manera recurrente ha aludido a la defensa de la soberanía en medio de las presiones de la administración de Donald Trump que ha ofrecido apoyo a México para combatir en su territorio a los cárteles mexicanos, lo que la mandataria ha descartado.

La oposición utilizó la propuesta de reforma para atacar a la presidenta y la acusaron de limitar los derechos de los mexicanos que viven en el exterior.

“Morena traiciona a los migrantes”, se leía en los carteles que colocaron en sus curules los senadores del opositor Partido de Acción Nacional.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Destacados del día

ESTAMOS POR NUESTRA CUENTA: Cuba admite que tendría que defenderse sola ante una eventual acción militar de EEUU

"ESTAMOS POR NUESTRA CUENTA": Cuba admite que tendría que defenderse sola ante una eventual acción militar de EEUU

Aeropuerto de La Habana suma su tercer cierre mientras 10 terminales de Cuba siguen sin combustible

Aeropuerto de La Habana suma su tercer cierre mientras 10 terminales de Cuba siguen sin combustible

¿OTRO CASTRO AL PODER? SOBRINO NIETO DE FIDEL NIEGA QUE LO ESTÉN PREPARANDO PARA GOBERNAR CUBA

¿OTRO CASTRO AL PODER? SOBRINO NIETO DE FIDEL NIEGA QUE LO ESTÉN PREPARANDO PARA GOBERNAR CUBA

MARCO RUBIO ADVIERTE AL RÉGIMEN CUBANO: Aprenderán la lección por las malas si no cambian

MARCO RUBIO ADVIERTE AL RÉGIMEN CUBANO: "Aprenderán la lección por las malas si no cambian

Un conductor llena el tanque de un vehículo en una gasolinería QuikTrip el martes 15 de septiembre de 2026, en Greenwood Village, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski)

La visión de los estadounidenses sobre la economía cae al nivel más bajo desde 2014: encuesta

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter