Congresista republicano de Wisconsin nada a lugar seguro tras un aterrizaje de emergencia en un lago

Compartir en:









ARCHIVO - El representante Tom Tiffany, republicano de Wisconsin, habla en el recinto de la Guardia Nacional en el aeropuerto Mitchell de Milwaukee, el 8 de julio de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Pool, Archivo) AP

El representante de Estados Unidos Tom Tiffany indicó que regresaba de la cena del Día de Lincoln del condado de La Crosse cuando la aeronave ligera perdió potencia al aproximarse al Aeropuerto Downtown de Wausau. El piloto realizó un aterrizaje de emergencia en el lago Wausau. Ambos terminaron en el agua y nadaron hasta ponerse a salvo.

“Después de aterrizar, llamamos al 911. Cuando el avión comenzó a hundirse, salimos de la aeronave y nadamos hasta una zona poco profunda, donde esperamos hasta que los equipos de emergencia nos alcanzaron en bote”, escribió en X Tiffany.

Los servicios de emergencia trasladaron a Tiffany y al piloto a un hospital cercano, donde recibieron atención por lesiones leves.

Tiffany se postula a gobernador por el Partido Republicano en Wisconsin y ha recibido el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El avión en el que viajaba Tiffany era un Bonanza monomotor de cuatro plazas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

Compartir en:







