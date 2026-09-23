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Congresista dice que venezolano baleado por agente del ICE en Texas le indicó que necesita cirugía

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Un congresista demócrata manifestó el miércoles que un venezolano al que un agente federal de inmigración le disparó en Texas y que luego fue recluido en un centro de detención ha sido informado por un especialista de que necesita una cirugía para extraer la bala que aún permanece alojada cerca de su columna vertebral.

El congresista estadounidense Greg Casar y miembros de su equipo salen del Centro de Procesamiento del ICE del sur de Texas, donde se reunió con Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano que recibió un disparo de un agente del ICE, en Pearsall, Texas, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eric Gay)
El congresista estadounidense Greg Casar y miembros de su equipo salen del Centro de Procesamiento del ICE del sur de Texas, donde se reunió con Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano que recibió un disparo de un agente del ICE, en Pearsall, Texas, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eric Gay) AP

El representante Greg Casar visitó un centro federal de detención en el sur de Texas, adonde Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, fue enviado después de que fue baleado el domingo en Austin por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Casar señaló que Garcés Pérez estaba en una silla de ruedas y seguía con dolor, pero no indicó si la familia había decidido que se sometiera a la cirugía. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha dicho que Garcés Pérez, quien ha sido llevado a un hospital dos veces desde que fue baleado, está recibiendo atención médica las 24 horas y medicamentos para el dolor.

“Si quieren decir que es una atención médica excelente, deberían empezar a proporcionar una atención médica excelente hoy haciendo que salga del centro de detención, vaya a un hospital o a un médico, y no retrasen su cirugía si eso es lo que su familia decide hacer”, expresó Casar.

Garcés Pérez sigue en centro de detención en Texas

Casar, cuyo distrito incluye Austin, es el primer miembro del Congreso en visitar a Garcés Pérez en persona desde que fue baleado. Comentó que la herida en la espalda de Garcés Pérez sigue sangrando y que el personal médico le cambia la gasa dos o tres veces al día.

Tras la visita de Casar y una conferencia de prensa, el DHS emitió una declaración previa en la que negó las afirmaciones de que Garcés Pérez fue obligado a dormir en el piso o que se le impidió que le extrajeran la bala, y sostuvo que el ICE no se pronuncia sobre procedimientos médicos de los detenidos.

Garcés Pérez estaba haciendo una entrega de DoorDash cuando agentes del ICE embistieron su auto dos veces con una camioneta sin distintivos, relató su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch. Luego le dispararon y lo llevaron a un hospital. Posteriormente fue entregado a la custodia del ICE con una bala aún en la espalda.

Ni el ICE ni el DHS han dicho por qué le dispararon.

El ICE no ha dicho si el agente que le disparó a Garcés Pérez llevaba una cámara corporal. A comienzos de septiembre, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que esperaba que todos los agentes de campo las tuvieran para finales de mes.

La policía de Austin difundió imágenes de cámaras corporales de sus agentes, quienes llegaron poco después del tiroteo. En él se ve a Garcés Pérez encorvado en el asiento delantero de su auto, sujetándose el hombro y balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Más tarde, un agente le corta la camiseta a Garcés Pérez, y se aprecia una herida en la parte alta de la espalda.

Garcés Pérez ingresó a Estados Unidos en 2024 usando CBP One, un programa iniciado durante el gobierno del presidente Joe Biden que permitía a los migrantes solicitar citas con autoridades de Estados Unidos para pedir asilo, dijo Lincoln-Goldfinch. El presidente Donald Trump puso fin al programa en su primer día en el cargo.

Garcés Pérez era solicitante de asilo y tenía un permiso de trabajo válido, según Lincoln-Goldfinch. Agregó que un juez emitió una orden de deportación después de que Garcés Pérez faltara a una audiencia en un tribunal de inmigración porque la notificación fue enviada a una dirección anterior.

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Foley informó desde Iowa City, Iowa. Jeffrey Collins, en Columbia, Carolina del Sur, contribuyó a este despacho. ___

Wilder es integrante del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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