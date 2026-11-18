ARCHIVO – El representante demócrata de California, Robert Garcia, el miembro de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, habla con reporteros en el Capitolio, en Washington, el 16 de septiembre de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo) AP

El representante de California, Robert Garcia, de quien se prevé que encabece el comité cuando los demócratas asuman el control, envió cartas en las que ordena a miembros de la familia de Trump y a altos funcionarios de la administración que conserven documentos. Se trata de un primer paso para la realización de investigaciones sobre el presidente republicano y su gobierno.

En las cartas, difundidas el miércoles, se abarca una amplia gama de posibles investigaciones, incluidos presuntos conflictos financieros relacionados con la familia de Trump, conducta indebida en el Departamento de Seguridad Nacional y la gestión de expedientes relacionados con Jeffrey Epstein por parte de la administración.

“Los demócratas de Supervisión luchan para poner fin al beneficio propio, la conducta indebida y los abusos de este gobierno”, señaló Garcia en un comunicado. “Estas investigaciones sentarán las bases para crear leyes que ayuden a todos los estadounidenses. Esto es solo el comienzo”.

Entre los destinatarios de las cartas figuran dos de los hijos de Trump, el vicepresidente JD Vance, el jefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, el secretario de Justicia Todd Blanche y Jared Kushner, yerno del presidente.

La Casa Blanca ha rechazado repetidamente las ambiciones investigadoras expuestas por los demócratas, y distintos funcionarios han señalado que están dispuestos a colaborar en indagaciones de supervisión que consideren legítimas, pero no en las que consideren que tienen motivaciones políticas.

El presidente está “dispuesto a trabajar con cualquiera para seguir logrando victorias para los estadounidenses trabajadores”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis. “Si los demócratas eligen impulsar investigaciones falsas y políticas de la izquierda radical, están eligiendo trabajar en contra del pueblo estadounidense”.

Más tarde el miércoles, el asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, escribió una carta dirigida a legisladores demócratas en la que, en la práctica, desestimó las solicitudes de información de ellos por el resto del año, debido a que actualmente los demócratas no tienen la mayoría.

Scharf indicó que citaba una postura que la administración del expresidente demócrata Joe Biden adoptó en 2022 y que, aunque “algunos de ustedes pueden (o no) convertirse en presidentes de comité en el 120mo Congreso, eso no significa que las solicitudes del 119no Congreso se mantengan”.

Las cartas que la Casa Blanca ha recibido de los demócratas en los últimos días, escribió Scharf, “rezuman animadversión o mezquindad, lo que revela que el propósito de estas cartas no es una supervisión legítima, sino hostigar y engrandecerse”. La carta más reciente de la Casa Blanca fue reportada primero por Politico.

Aun así, las cartas de los demócratas ofrecen un primer vistazo de cómo planean usar la mayoría recién obtenida en el Congreso para escrutar a Trump y su administración. Mientras llegaban resultados electorales favorables para los demócratas la noche de las elecciones, Garcia publicó en redes sociales una advertencia de dos palabras: “Consigan abogado”.

Los avisos de preservación no obligan a los destinatarios a entregar documentos, pero señalan las investigaciones que los demócratas pretenden impulsar una vez que tomen el control del comité y de su facultad de emitir citaciones en enero.

Antes de las elecciones de mitad de mandato, Garcia delineó varias áreas que los demócratas examinarían, incluida la gestión de la investigación sobre Epstein por parte del gobierno, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y posibles conflictos financieros que involucren a la familia de Trump.

Las cartas dirigidas a Kushner y a los hijos de Trump, Eric y Donald Jr., buscan que se conserven documentos relacionados con presuntos conflictos de interés y sus negocios. Garcia también envió avisos a Kimberly Guilfoyle, la exembajadora de Estados Unidos en Grecia, y a la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem por acusaciones separadas de conducta indebida y conflictos financieros.

Las cartas a Vance y Blanche se centran en la gestión de expedientes relacionados con Epstein por parte del gobierno, incluidas acusaciones de los demócratas de que funcionarios de la Casa Blanca intentaron ocultar información y manejar las repercusiones políticas de la investigación.

La Casa Blanca ha advertido a Garcia y a otros demócratas que las investigaciones que prevén realizar sobre la administración de Trump podrían exponerlos a investigaciones por parte del Departamento de Justicia.

La semana pasada, Scharf escribió en una carta a Garcia que “las amenazas a funcionarios del poder ejecutivo diseñadas para disuadirlos del servicio público, o procesos concebidos meramente para abusar o infundir temor en el destinatario, pueden cruzar la línea hacia una criminalidad flagrante”.

Las facultades de investigación del Congreso están bien establecidas y son inherentes a su autoridad constitucional como contrapeso de las otras ramas del gobierno. La historia moderna de Estados Unidos está llena de investigaciones del Congreso y sus consecuencias, desde la investigación de Watergate hasta los atentados del 11 de septiembre, pasando por la indagación más reciente de los republicanos sobre la familia del expresidente Joe Biden.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP