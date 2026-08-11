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Congo reporta 2.000 muertos en su brote de ébola, una velocidad de contagio sin precedentes

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Al menos 2.000 personas han muerto dentro de los casos confirmados en el brote de ébola en República Democrática del Congo, el de crecimiento más rápido registrado, según los datos más recientes del gobierno.