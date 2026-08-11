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Congo reporta 2.000 muertos en su brote de ébola, una velocidad de contagio sin precedentes

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Al menos 2.000 personas han muerto dentro de los casos confirmados en el brote de ébola en República Democrática del Congo, el de crecimiento más rápido registrado, según los datos más recientes del gobierno.

Trabajadores de salud con equipo de protección saludan dentro de un centro de tratamiento contra el ébola en Bunia, Congo, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Dieudonne Dirole)
Trabajadores de salud con equipo de protección saludan dentro de un centro de tratamiento contra el ébola en Bunia, Congo, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Dieudonne Dirole) AP

Los datos publicados durante la noche hasta el martes mostraron que se han confirmado un total de 4.381 casos, incluidos 2.011 fallecimientos. Un total de 704 pacientes están hospitalizados y en aislamiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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